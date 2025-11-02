Advertisement

لبنان

توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
02-11-2025 | 16:35
أصدرت نقابة المحامين في طرابلس بيانًا أوضحت فيه ما جرى خلال الجلسة الأولى لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب نقيب المحامين، مؤكدة أن الأحداث اقتصرت على نقاش حاد وتباين في وجهات النظر بين المرشحين، دون أي تجاوزات أو إخلال باللياقة المهنية. واعتبرت النقابة أن مثل هذه النقاشات تُعد جزءًا طبيعيًا من الاستحقاقات الانتخابية الحيوية والتنافس المشروع.
ودعت النقابة جميع الأطراف إلى الحفاظ على مستوى راقٍ في الحملات الانتخابية، وتوجيه المنافسة ضمن سقف الزمالة وروح المسؤولية، بما يعكس صورة النقابة ورسالتها في المجتمع.

وشددت النقابة على رفضها التام استخدام أي أحداث داخل النقابة كمنبر للتأثير على سير العملية الانتخابية أو رأي الناخبين، مؤكدة أن النقابة ستظل حاضنة لجميع أعضائها دون تمييز، ولن تسمح بتحويل التنافس الانتخابي إلى انقسام يمس وحدة النقابة وصورتها.
