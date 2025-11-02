توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله

Advertisement

أصدرت بيانًا أوضحت فيه ما جرى خلال الجلسة الأولى لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب ، مؤكدة أن الأحداث اقتصرت على نقاش حاد وتباين في وجهات النظر بين المرشحين، دون أي تجاوزات أو إخلال باللياقة المهنية. واعتبرت النقابة أن مثل هذه النقاشات تُعد جزءًا طبيعيًا من الاستحقاقات الحيوية والتنافس المشروع.ودعت النقابة جميع الأطراف إلى الحفاظ على مستوى راقٍ في الحملات الانتخابية، وتوجيه المنافسة ضمن سقف الزمالة وروح المسؤولية، بما يعكس صورة النقابة ورسالتها في المجتمع.وشددت النقابة على رفضها التام استخدام أي أحداث داخل النقابة كمنبر للتأثير على سير العملية الانتخابية أو رأي الناخبين، مؤكدة أن النقابة ستظل حاضنة لجميع أعضائها دون تمييز، ولن تسمح بتحويل التنافس الانتخابي إلى انقسام يمس وحدة النقابة وصورتها.