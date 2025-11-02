تحذير ألماني من الفراغ في الجنوب بانتهاء مهمة اليونيفيل

Advertisement

كشف مصدر سياسي أن يوهان فاديفول نبّه من هدر الوقت؛ لأنه لن يكون، في مطلق الأحوال، لمصلحة .ونُقل عنه دعمه إياه ليعيد ترتيب أوضاعه الداخلية على وجه السرعة، بدءاً باستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، مبدياً تفهمه للموقف اللبناني؛ لأن الاستمرار في تقطيع الوقت من شأنه أن يعوق الجهود الرامية لإنقاذه، خصوصاً أن المطلوب من الحكومة منذ الآن، أن تفرض سيادتها على جميع أراضيها تطبيقاً للقرار 1701 قبل انقضاء مفعول المهمة الموكلة إلى قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» للإشراف على تطبيقه، وإلا ما العمل، في حال أن الوضع استمر على ما هو عليه، حتى انتهاء العام المقبل، وهو الموعد المحدد لإنهاء خدماتها في والفراغ حاصل لا محالة؟وأكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» نقلاً عن الوزير الألماني أن هناك ضرورة لأن يستعيد الجنوب استقراره وعافيته قبل انتهاء العام المقبل، وإلا فإن المشكلة واقعة لا محالة بغياب المرجعية الدولية التي هي الشاهد الأممي الوحيد على تطبيق القرار رقم 1701 تمهيداً لتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل استناداً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين.وتابع أن الوزير الألماني قال: «نحن من جانبنا لن ندخر جهداً لتطبيقه كي لا يتحول الجنوب مجدداً ساحةً للصراع، وهذا يتطلب من الإفادة من الفترة الزمنية المتبقية لإنهاء خدمات الـ«يونيفيل»، بتوفير كل ما هو مطلوب منها لتأمين انسحاب ، في مقابل استعدادنا للقيام بالجهد المطلوب لإقناعها بضرورة ذلك».وفي المقابل أكد عون أمامه، بحسب المصدر، أن لبنان لن يألو جهداً لتوفير كل الدعم للجيش، وأن دورات تطويع العسكريين مستمرة، وأن عديد الجيش المنتشر في جنوب لبنان بمؤازرة الـ«يونيفيل» لتطبيق القرار رقم 1701، سيصل إلى نحو 10 آلاف جندي مع انتهاء العام الحالي، وأنه يقوم بدوره في جنوب بشهادة «اللجنة الخماسية»، وأن استمرار إسرائيل باحتلالها عدداً من النقاط هو ما يعوق انتشاره حتى الحدود الدولية. ويبقى على الضغط على إسرائيل للانسحاب لإعادة الاستقرار للجنوب اليوم قبل .