Advertisement

لبنان

تحذير روسي للبنان: لا حدود للعدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1437319-638977468316458333.jpg
Doc-P-1437319-638977468316458333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الان سركيس في"نداء الوطن": يستفيق جنوب لبنان كل يوم على حدث أمني. ولا تقتصر الغارات الإسرائيلية على منطقة الشريط الحدودي، بل تصل إلى البقاع. ولا تغادر المُسيّرات سماء لبنان وتخرق أجواء القصر الجمهوري، ما يشير إلى التصعيد القادم. لم تتعلّم الدولة اللبنانية الدرس، وعلى الرغم من هزائم حرب الإسناد وخسائرها الضخمة، لا تزال إيران تتحرّك بحريّة على الأراضي اللبنانية وتعيد بناء قدرات "حزب الله. وما يدعو إلى الاستغراب أكثر، هو عِلم الدولة اللبنانية بخطورة الوضع، من دون أن تتحرّك بالشكل المطلوب. ووصلت رسائل التنبيه من الأميركيين والأوروبيين والعرب، والجميع متفق على أن عدم نزع سلاح "حزب الله" الذي جرّ لبنان إلى الحرب سيؤدّي إلى حرب أكثر دموية وتدميرًا، خصوصًا أن إسرائيل تتصرّف من دون رادع ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهها، وكل ما يفعله "حزب الله" هو منحها حجّة للإعتداء على الجنوب ولبنان.
Advertisement
ووسط المخاوف الدولية والعربية من انفجار الوضع في الجنوب بعد قراءة كل الأحداث التي تحصل، دخلت روسيا على خطّ التحذيرات، وتشير المعلومات إلى أنه صحيح لم تُبلّغ موسكو لبنان رسميًا بما قد يحصل ومعرفتها بخفايا الأمور العسكرية، لكن هناك قلقًا كبيرًا في العاصمة الروسية من تطور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة تصعيد خطير في الجنوب.
ولا يقتصر الخوف الروسي على الجنوب، بل يشمل كل لبنان. ولا يتحدّث الروس عن توغل بري واحتلال أراضٍ لبنانية إضافية أو حرب على الطريقة التقليدية قد يستفيد منها "حزب الله" مثلما استفاد من حرب "تموز" 2006، بل هم قلقون من توسّع رقعة الاعتداءات وحجمها ونوعيتها خصوصًا أن تل أبيب تملك أحدث التكنولوجيا والأسلحة، ومنحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل ما تحتاجه ليس فقط لضرب "حزب الله" بل لمواجهة إيران.  
 
مواضيع ذات صلة
تحذير دولي للبنان من مخاطر الحرب وعون ماضٍ في التفاوض
lebanon 24
03/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!
lebanon 24
03/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أوكراني من دخول مسيّرات روسية مجال بولندا الجوي
lebanon 24
03/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "الحزب" يُحذّر: الجيش الإسرائيلي في مرحلة عدوانية جديدة
lebanon 24
03/11/2025 12:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الأوروبيين

على الطريق

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24