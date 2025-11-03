"الحزب" يعيد يناء قدراته العسكرية.. تقرير اسرائيلي يشرح ما يجري

Advertisement

أفادت صحيفة الإسرائيليّة بأنّ "الجيش يستعدّ لسيناريوهات متعددة على مع ".وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاستخبارات رصدت نشاطاً متزايداً لحزب الله في عدة مناطق لبنانية بينها شمال والبقاع وجنوب "، معتبرةً أنّ " يعمل على إعادة بناء "قوة الرضوان" وإخراج أسلحة من مخابئها التي كانت قصفتها سابقاً".وتابعت: "حزب الله يحاول تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على إعادة بناء قوته بهدوء وتفادي مواجهة مباشرة مع إسرائيل".