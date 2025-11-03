Advertisement

لبنان

"الحزب" يعيد يناء قدراته العسكرية.. تقرير اسرائيلي يشرح ما يجري

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1437363-638977548328242601.webp
Doc-P-1437363-638977548328242601.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيليّة بأنّ "الجيش الإسرائيلي يستعدّ لسيناريوهات متعددة على الجبهة الشمالية مع لبنان".
Advertisement

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطاً متزايداً لحزب الله في عدة مناطق لبنانية بينها شمال الليطاني والبقاع وجنوب بيروت"، معتبرةً أنّ "حزب الله يعمل على إعادة بناء "قوة الرضوان" وإخراج أسلحة من مخابئها التي كانت إسرائيل قصفتها سابقاً".

وتابعت: "حزب الله يحاول تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على إعادة بناء قوته بهدوء وتفادي مواجهة مباشرة مع إسرائيل".
 
مواضيع ذات صلة
ماذا تبقى من "ترسانة حماس"؟ تقريرٌ يشرح ويكشف
lebanon 24
03/11/2025 12:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"نموذج لبنان" قد ينتقل إلى غزة.. آخر تقرير لـ"جيروزاليم بوست" يشرح
lebanon 24
03/11/2025 12:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
03/11/2025 12:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"ويبقى المسرح ما بقيت الحياة": مهرجان دولي يعيد إحياء "الكوليزيه" في بيروت
lebanon 24
03/11/2025 12:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبهة الشمالية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الليطاني

إسرائيل

الشمالي

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24