تحفظات تواجه "القوات"

تواجه " " صعوبة في التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة تحضيرًا للانتخابات المقبلة.مصادر مطلعة أشارت إلى أن "القوات" تسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، ما يصطدم بمصالح الأطراف الأخرى التي تسعى للحفاظ على نفوذها التقليدي.هذا التباين في الطموحات تسبب بحالة من الجمود في مفاوضات التحالفات، بحسب المصادر، التي أكدت أن بعض الشخصيات المستقلة أبدت تحفظها على شروط "القوات"، معتبرة أنها غير متناسبة مع واقع التحالفات السابقة. التوتر الحالي يعكس صعوبة إدارة الطموحات ضمن بيئة سياسية متنافسة.