الحجار بحث مع الشيباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

كتبت والبلديات على منصة "إكس":"التقى احمد البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين ومملكة وما تشهده من تطور على كافة المستويات، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والارتقاء به إلى أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.كما تم بحث الجهود التي تبذلها لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.كما التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري الشيباني في حضور لدى البحرين هادي هاشموبحث الجانبان خلال اللقاء، في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".