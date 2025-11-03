Advertisement

لبنان

الحجار بحث مع الشيباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1437375-638977564565672945.jpeg
Doc-P-1437375-638977564565672945.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "إكس": 
Advertisement

"التقى وزير الداخلية احمد الحجار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة". 

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين لبنان ومملكة البحرين وما تشهده من تطور على كافة المستويات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم  بحث الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في حضور سفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم 
وبحث الجانبان خلال اللقاء، في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين". 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
lebanon 24
03/11/2025 12:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في التعاون الثنائي
lebanon 24
03/11/2025 12:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
lebanon 24
03/11/2025 12:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني من السرايا: زيارة اليوم تاريخية وأكدنا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين لبنان وسوريا
lebanon 24
03/11/2025 12:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

وزارة الداخلية

وزير الخارجية

وزير الداخلية

سفير لبنان

اللبنانية

الثنائي

البحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24