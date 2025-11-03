بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف مروجاً للمخدرات وهذا ما ضبطته

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطقعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعىآ. ز. (مواليد عام 2000، لبناني)بتاريخ 17-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشيفروليه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع شيفروليه بيضاءبتفتيشه والسيارة، ضُبط بحوزته ما يلي/6/ أكياس نايلون مدوّن عليها “1 غرام رمل نت”/3/ أكياس نايلون مدوّن عليها “نت ملك”/3/ أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”/35/ كيس نايلون مدوّن عليها “باظ ملك”/9/ أكياس نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف/3/ أكياس نايلون تحتوي مادة ماريجواناظرفان من مادة دوريكسينمبلغ مالي وهواتف خليويةبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في عدد من مناطق جبلأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة المختص