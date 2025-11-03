بلدية الشويفات أطلقت شعارها الجديد: يجسّد هوية المدينة المتجدّدة

Advertisement

أطلقت بلدية شعارها الجديد في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "مع بداية شهر الإستقلال، تُطلق بلدية مدينة ، ومن خلال سباق 2025 الذي تنظّمه في البلدية، شعارها الجديد" .أضافت :"يُجسّد الشعار الجديد هوية المدينة المتجدّدة، ويعبّر عن توازنها بين الأصالة والتطوّر.فالشعلة الحمراء في أعلى التصميم ترمز إلى العزيمة والحيوية التي تميّز الشويفات وأهلها، فيما تمثل الأوراق الخضراء رمز الطبيعة التي تحيط بالمدينة وتُشكّل جزءاً من بيئتها وهويتها وتاريخها. أما الخطوط العمودية في الأحرف فتصوّر الأبنية الحديثة والنمو العمراني المتوازن، في حين يرمز والأشعة الصفراء إلى الشمس والجبال التي تُشرف على المدينة، بما تحمله من دفءٍ ونورٍ وحياة".ختمت منشورها :" بهذا التصميم، يجتمع الماضي بالحاضر في رؤية واحدة تعبّر عن مدينة نابضة بالحياة، متنوّعة، وماضية بثقة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً".