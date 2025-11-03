Advertisement

لبنان

بلدية الشويفات أطلقت شعارها الجديد: يجسّد هوية المدينة المتجدّدة

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:23
أطلقت بلدية مدينة الشويفات شعارها الجديد في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "مع بداية شهر الإستقلال، تُطلق بلدية مدينة الشويفات، ومن خلال سباق الاستقلال 2025 الذي تنظّمه اللجنة الرياضية في البلدية، شعارها الجديد" .
أضافت :"يُجسّد الشعار الجديد هوية المدينة المتجدّدة، ويعبّر عن توازنها بين الأصالة والتطوّر.
فالشعلة الحمراء في أعلى التصميم ترمز إلى العزيمة والحيوية التي تميّز الشويفات وأهلها، فيما تمثل الأوراق الخضراء رمز الطبيعة التي تحيط بالمدينة وتُشكّل جزءاً من بيئتها وهويتها وتاريخها. أما الخطوط العمودية في الأحرف فتصوّر الأبنية الحديثة والنمو العمراني المتوازن، في حين يرمز القوس والأشعة الصفراء إلى الشمس والجبال التي تُشرف على المدينة، بما تحمله من دفءٍ ونورٍ وحياة".

ختمت منشورها :" بهذا التصميم، يجتمع الماضي بالحاضر في رؤية واحدة تعبّر عن مدينة نابضة بالحياة، متنوّعة، وماضية بثقة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً".
اللجنة الرياضية

مدينة الشويفات

الاستقلال

لجنة الري

العمران

الرياض

الحمرا

