لبنان

عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:25
اعلن النائب أديب عبد المسيح  عبر منصة "إكس"  أنه أطلق ماكينته الانتخابية في لقاءٍ  تخلّله إطلاق الحلقة التدريبية الأولى لمجموعة منسّقين ومندوبين استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل.
وشدّد على أن "الكورة تغيّرت والناس لم يعودوا قطيعًا يُقاد خلف الشعارات والحماس الزائف"، مؤكّدًا أنّهم "لن ينخدعوا بالخدمات الموسمية والفولكلورية التي لا تظهر إلا في زمن الانتخابات".

وقال:" "الممثلون الحقيقيون للناس هم الذين يشاركونهم همومهم اليومية، ويسهرون على قضاياهم في كل المراحل، لا من يطلّون فقط عند صناديق الاقتراع".

في الختام دعا المواطنين إلى "محاسبة الوصوليين والفاسدين والكسالى وكلّ من تسبّب في تراجع مستوى معيشة المواطن"، مؤكّدًا أن "المعركة المقبلة هي معركة كرامة وصدق ومواجهة حقيقية من أجل إنقاذ الكورة ولبنان".
 
 
زف سياق منفصل، كتب عبد المسيح  على منصة "إكس":
 
"مساء أمس، تشرفتُ باستقبال وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في منزلي في الكورة، حيث أولمتُ على شرفه بحضور أصحاب السيادة المطران يوسف سويف، مطران طرابلس والكورة للموارنة، والمطران إدوارد ضاهر، مطران طرابلس والكورة للروم الكاثوليك، إلى جانب كاهن رعية كفرحزير الأب توفيق فاضل، وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء. كان اللقاء وديًا اتّسم بالمحبة والتقدير، وتخلّلته أحاديث غنية حول الشؤون الوطنية والاجتماعية".
