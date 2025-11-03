عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان



وشدّد على أن " تغيّرت والناس لم يعودوا قطيعًا يُقاد خلف الشعارات والحماس الزائف"، مؤكّدًا أنّهم "لن ينخدعوا بالخدمات الموسمية والفولكلورية التي لا تظهر إلا في زمن الانتخابات".



وقال:" "الممثلون الحقيقيون للناس هم الذين يشاركونهم همومهم اليومية، ويسهرون على قضاياهم في كل المراحل، لا من يطلّون فقط عند صناديق الاقتراع".



زف سياق منفصل، كتب عبد المسيح على منصة "إكس":

"مساء أمس، تشرفتُ باستقبال اللواء ميشال منسى في منزلي في الكورة، حيث أولمتُ على شرفه بحضور أصحاب السيادة المطران ، مطران والكورة للموارنة، والمطران إدوارد ، مطران طرابلس والكورة للروم ، إلى جانب كاهن رعية كفرحزير الأب توفيق فاضل، وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء. كان اللقاء وديًا اتّسم بالمحبة والتقدير، وتخلّلته أحاديث غنية حول والاجتماعية".