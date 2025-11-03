وزيرة التربية استهلت زيارتها سيدني بتعاون جامعي وجولة في مؤسسات تعليمية

Advertisement

استهلّت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي نشاطها في مدينة سيدني بزيارة ، حيث التقت نائب البروفسورة جوان رايت (Joanne Wright)، وتمّ خلال اللقاء بحسب بيان "البحث في سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات والجامعات الأوسترالية" .تلت الزيارة دعوة غداء أقامها شارل عسّاف من مونتيسوري (Montessori Academy)، وتم البحث حول "تطوير أساليب التعليم المبكر وتبادل البرامج التربوية الحديثة".وقامت بزيارة إلى أحد أبرز مراكز التعليم المبكر في أوستراليا – مونتيسوري أكاديمي، واطّلعت على المناهج المعتمدة والتجهيزات التعليمية المبتكرة، مشيدة "بالمستوى المتقدّم للتربية في هذه المؤسسات".وفي المساء، حضرت الوزيرة كرامي حفلاً موسيقياً في Government House، واختُتم يومها بعشاء مع فريق المؤسسة اللبنانية الأوسترالية حيث تمّ التطرّق إلى سبل دعم "التعاون الثقافي والتربوي بين وأوستراليا" .