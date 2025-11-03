Advertisement

لبنان

اندلاع حريق في أحراج تابعة لبلدة قبعيت.. وأعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:08
اندلع حريق قبل ظهر اليوم الإثنين في أحراج منطقة حقل السبع التابعة لبلدة قبعيت ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي غطّت سماء المنطقة وامتداد النيران إلى الأشجار الحرجية المحيطة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". .
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
