لبنان

بلقائين في الصليب الأحمر ومستشفى اوتيل ديو.. رئيس جوقة الشرف الفرنسية ينهي زيارته للبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:12
أنهى رئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف Légion d’honneur الفرنسية الأميرال الان كولديفي زيارته الرسمية إلى لبنان بزيارتين قام بهما والوفد المرافق إلى الصليب الأحمر اللبناني ومستشفى اوتيل ديو دو فرانس  حيث اطلع على أوضاعهما لاسيما وان الجمعية قدمت على مدى السنوات الماضية مساعدات مادية لدعم هاتين المؤسستين الإنسانيتين .
الزيارة إلى الصليب الأحمر اللبناني تمت في مقره الرئيسي في شارع سبيرز في بيروت حيث كان في استقبال الأميرال كولديفي رئيس الصليب الأحمر الدكتور أنطوان الزغبي الذي شرح للضيف الفرنسي عمل الصليب الأحمر في كل الأراضي اللبنانية والمهمات الدقيقة والإنسانية التي يتولاها خصوصا في الظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال . كما تطرق الحديث إلى الدور  الأساسي الذي يقوم بها بنك الدم في الصليب الأحمر  . ونوه الأميرال كولديفي بالعمل الإنساني الكبير الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني الذي يتمتع بثقة جميع اللبنانيين ودعمهم له . ورافق الأميرال في زيارته رئيس "جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للحمعية .

وفي مستشفى اوتيل ديو دو فرانس كان في استقبال الأميرال كولديفي  والوفد المرافق كلٌّ من البروفيسور الأب سليم دكّاش اليسوعي والسيّد نسيب نصر، المدير العام لشبكة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وجامعة القديس يوسف، بحضور عدد من مديري المستشفى. ورافق الأميرال  السفير خليل كرم وعدد  من اعضاء الهيئة الادارية .
 وشكّلت الزيارة مناسبة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وفرنسا، وللبحث في سبل تعزيز التعاون العلمي والإنساني بين الجانبين. كما تمّ تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه جمعية أعضاء وسام جوقة الشرف الفرنسي في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الطب والتعليم والخدمة العامة ، والتعاون مع الجمعية في لبنان .
 
