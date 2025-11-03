Advertisement

لبنان

الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد – شتورة

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:19
اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" بدء تنفيذ أعمال تخطيط الطريق العام وتركيب العواكس الضوئية (Cat Eyes) على المسار الممتد من أمام "هوا تشيكن" – الصيّاد صعودًا باتجاه شتورة، وذلك على نحوٍ متواصل إلى حين استكمال الأشغال المطلوبة".
وقالت:" تأتي هذه الأعمال في إطار الخطة الوطنية المستمرة التي تنفّذها الوزارة لتعزيز معايير السلامة المرورية، ورفع كفاءة التجهيزات والإشارات على الطرقات العامة والمفاصل الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين حركة السير".

وأشارت إلى أنّ "حركة المرور ستبقى منظَّمة خلال فترة التنفيذ، حيث سيتم اعتماد مسرب واحد لتسهيل مرور المركبات من دون أي إقفالٍ كامل للطريق."

وحثّت الوزارة المواطنين على" التعاون والالتزام بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التحذيرية والإرشادية الموضوعة على طول المسار، حرصًا على السلامة العامة وتسهيلًا لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد".
