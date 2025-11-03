Advertisement

لبنان

الرئيس عون أجرى جولة أفق تناولت الأوضاع العامة مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:44
Doc-P-1437470-638977672214244487.jpg
Doc-P-1437470-638977672214244487.jpg photos 0
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات المتصلة بسبل معالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات الجارية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
كما وأطلع رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ رئيس الجمهورية على عمل المجلس في مجال اختصاصه مع المؤسسات المرئية والمسموعة في لبنان، إضافةً إلى عرض واقع عمل المواقع الإلكترونية وسبل تنظيمها.
 
Image
 
 
