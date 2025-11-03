الرئيس عون أجرى جولة أفق تناولت الأوضاع العامة مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان

أجرى رئيس الجمهورية مع منسقة في Jeanine Hennis-Plasschaert جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات المتصلة بسبل معالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات والاتصالات الجارية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

Advertisement

كما وأطلع رئيس للإعلام المرئي والمسموع عبد محفوظ رئيس الجمهورية على في مجال اختصاصه مع المؤسسات المرئية والمسموعة في لبنان، إضافةً إلى عرض واقع عمل المواقع الإلكترونية وسبل تنظيمها.