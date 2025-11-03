رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة

Advertisement

أصدرت بلدية بيانا، جاء فيه :" حرصًا على سلامة أهالي طرابلس وصحتهم، ومنعًا لوقوع المدينة في أزمة نفايات جديدة، أجرى رئيس بلدية طرابلس الدكتور سلسلة اتصالات عاجلة خلال الساعات الماضية، شملت والبلديات والسيد سركيس صاحب ، وذلك لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة.وبنتيجة هذه الاتصالات، تم التوصل إلى استئناف شركة لافاجيت عملها فورًا في شوارع طرابلس، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتمديد الذي تم إقراره في شهر حزيران الماضي، والمقرر تثبيته في جلسة المقبلة".واكدت بلدية طرابلس أنها" لن تسمح بتكدّس النفايات أو تعريض صحة المواطنين وبيئة المدينة للخطر، وأنها تتابع هذا الملف بحزم ومسؤولية بالتنسيق المباشر مع المعنية، حفاظًا على المصلحة العامة".وإذ شكرت على" تجاوبه السريع"، والسيد سركيس أزعور على "تجاوبه وتعاونه"، شددت على أنها" ستبقى إلى جانب أبناء المدينة، تحمي حق طرابلس في خدمات لائقة وتضع سلامة أهلها فوق أي اعتبار".وختمت:"طرابلس مسؤوليتنا ونظافتها حق لأهلها لا يخضع للمساومة".