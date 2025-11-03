Advertisement

لبنان

رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1437477-638977677714532825.jpg
Doc-P-1437477-638977677714532825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت بلدية طرابلس بيانا، جاء فيه :" حرصًا على سلامة أهالي طرابلس وصحتهم، ومنعًا لوقوع المدينة في أزمة نفايات جديدة، أجرى رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة سلسلة اتصالات عاجلة خلال الساعات الماضية، شملت وزارة الداخلية والبلديات والسيد سركيس أزعور صاحب شركة لافاجيت، وذلك لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة.
Advertisement

وبنتيجة هذه الاتصالات، تم التوصل إلى استئناف شركة لافاجيت عملها فورًا في شوارع طرابلس، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتمديد الذي تم إقراره في شهر حزيران الماضي، والمقرر تثبيته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

 واكدت بلدية طرابلس أنها" لن تسمح بتكدّس النفايات أو تعريض صحة المواطنين وبيئة المدينة للخطر، وأنها تتابع هذا الملف بحزم ومسؤولية بالتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية المعنية، حفاظًا على المصلحة العامة".

وإذ شكرت وزير الداخلية على" تجاوبه السريع"، والسيد سركيس أزعور على "تجاوبه وتعاونه"،  شددت على أنها" ستبقى إلى جانب أبناء المدينة، تحمي حق طرابلس في خدمات لائقة وتضع سلامة أهلها فوق أي اعتبار".

وختمت:"طرابلس مسؤوليتنا ونظافتها حق لأهلها لا يخضع للمساومة".
مواضيع ذات صلة
بلدية غزة للتلفزيون العربي: المكبات العشوائية للنفايات تحاصر منازل المواطنين في مدينة غزة
lebanon 24
03/11/2025 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى جولة استطلاعية في مدينة غزة
lebanon 24
03/11/2025 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
lebanon 24
03/11/2025 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير خانقة جرّاء اشغال واعمال صيانة على اتوستراد البربارة باتجاه طرابلس
lebanon 24
03/11/2025 15:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الحميد كريمة

الجهات الرسمية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

شركة لافاجيت

عبد الحميد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:42 | 2025-11-03
08:39 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:24 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24