توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه





في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم وتوقيفهم، تواصل القطعات المختصّة تنفيذ عمليات نوعيّة في مختلف المناطق ، تُسفر تباعًا عن توقيف مطلوبين

بتاريخ 28-10-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عمليّتَين متزامنتين في منطقتَي قب الياس وحوش الرافقة – ، أسفرتا عن توقيف أربعة أشخاص بجرائم مختلفة.



أ. ز. (مواليد عام 1983، سوري)



ع. ز. (مواليد عام 1993، سوري)



أ. ع. (مواليد عام 2003، سوري)





وفي بلدة حوش الرافقة – بعلبك، أوقفت إحدى دوريات هذه المفرزة أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:



أ. ي. (مواليد عام 1991، لبناني)



وهو مطلوب بموجب مذكّرتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة، وعُثر بحوزته على سكين مؤلّفة من سبع طقات.



تمّ ضبط المضبوطات، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الأربعة، وأودِعوا القطعات المعنية، بناءً على إشارة .