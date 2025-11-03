Advertisement

لبنان

توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:01
Doc-P-1437480-638977684116833532.jpg
Doc-P-1437480-638977684116833532.jpg photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم وتوقيفهم، تواصل القطعات المختصّة تنفيذ عمليات نوعيّة في مختلف المناطق اللبنانية، تُسفر تباعًا عن توقيف مطلوبين
بتاريخ 28-10-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عمليّتَين متزامنتين في منطقتَي قب الياس وحوش الرافقة – بعلبك، أسفرتا عن توقيف أربعة أشخاص بجرائم مختلفة.

في بلدة قب الياس، أطبقت دورية من المفرزة على ثلاثة مشتبهٍ بهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بنقل سلاحٍ حربي من سيارةٍ إلى أخرى، حيث ضُبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من بينها عملة مزيّفة، وتبيّن أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وهم:
 أ. ز. (مواليد عام 1983، سوري)

ع. ز. (مواليد عام 1993، سوري)

 أ. ع. (مواليد عام 2003، سوري)


وفي بلدة حوش الرافقة – بعلبك، أوقفت إحدى دوريات هذه المفرزة أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:

أ. ي. (مواليد عام 1991، لبناني)

وهو مطلوب بموجب مذكّرتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة، وعُثر بحوزته على سكين مؤلّفة من سبع طقات.

تمّ ضبط المضبوطات، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الأربعة، وأودِعوا القطعات المعنية، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
 
قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

اللبنانية

البقاع

القضاء

لبنان

بعلبك

08:42 | 2025-11-03
08:39 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:24 | 2025-11-03
