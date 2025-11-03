Advertisement

لبنان

نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:20
عقد النائب إلياس جرادة مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، دعا خلاله قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى زيارة جنوب لبنان خلال زيارته المرتقبة للبنان، مرفقاً الدعوة برسالة موقعة من النواب: إبراهيم منيمنة، حليمة قعقور، نجاة صاليبا، بولا يعقوبيان وملحم خلف.
وأكد جرادة أن الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القرى الحدودية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن زيارة البابا لا يجب أن تقتصر على طابع رمزي، بل أن تتحول إلى فعل رسولي عملي يعبّر عن التضامن مع المتضررين ويعكس رسالة الأخوّة الإنسانية التي تحملها الكنيسة.

وأشار إلى أن الوثيقة التاريخية "الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر في 2019 تمثل إطاراً أخلاقياً وروحياً لدعم المستضعفين والمنكوبين في العالم، وأن زيارة الجنوب اللبناني ستكون فرصة لتسليط الضوء على معاناة أهله وإطلاق نداء عالمي للسلام من قلب الألم.

كما وجه النواب الموقّعون رسائل إلى رؤساء البرلمانات الصديقة، الاتحاد البرلماني الدولي، الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، لمناشدتهم حماية المواطنين اللبنانيين وإدانة التهديدات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى التهديد الذي طال المهندس المدني طارق مزرعاني.
 
 
الأمم المتحدة

البابا فرنسيس

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الرابع عشر

البرلمان

برلماني

