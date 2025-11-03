نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان

Advertisement

عقد النائب إلياس جرادة مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، دعا خلاله قداسة البابا لاوون إلى زيارة خلال زيارته المرتقبة للبنان، مرفقاً الدعوة برسالة موقعة من النواب: إبراهيم منيمنة، حليمة قعقور، نجاة صاليبا، يعقوبيان وملحم خلف.وأكد جرادة أن الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القرى الحدودية المتضررة من العدوان ، مشدداً على أن زيارة البابا لا يجب أن تقتصر على طابع رمزي، بل أن تتحول إلى فعل رسولي عملي يعبّر عن التضامن مع المتضررين ويعكس رسالة الأخوّة الإنسانية التي تحملها الكنيسة.وأشار إلى أن الوثيقة التاريخية "الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها مع شيخ في 2019 تمثل إطاراً أخلاقياً وروحياً لدعم المستضعفين والمنكوبين في العالم، وأن زيارة الجنوب اللبناني ستكون فرصة لتسليط الضوء على معاناة أهله وإطلاق نداء عالمي للسلام من قلب الألم.كما وجه النواب الموقّعون رسائل إلى رؤساء البرلمانات الصديقة، الاتحاد البرلماني الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، لمناشدتهم حماية المواطنين اللبنانيين وإدانة التهديدات التي تخالف القانون الدولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى التهديد الذي طال المهندس المدني طارق مزرعاني.