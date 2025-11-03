نقباء المهن الصحية يناقشون أضرار الانتحال والمضاربة غير المشروعة

Advertisement

نظّم تجمع نقباء المهن الصحية في ورشة عمل بعنوان: "منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة"، بحضور رئيس التجمع البروفسور ، ومدير العناية الطبية في الحلو ممثلاً الوزير، والعميد ياسر الميس ممثلاً ، والقاضي أحمد، إلى جانب ممثلين عن النقابات الصحية.افتتح البروفسور بخاش الورشة مشدداً على الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المواطن جراء منتحلي الصفة، مشيراً إلى أن المضاربة غير المشروعة في القطاع الصحي تمثل تهديداً مماثلاً على سلامة المرضى، خاصة عند استخدام أدوية أو مستلزمات طبية غير مطابقة للمعايير الصحية.وأوضح بخاش أن اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340 لعام 1943) يجرّم انتحال الصفة في المواد 392 إلى 395، مع تحديد بين الحبس والغرامة حسب نوع الانتحال والخسائر الناتجة عنه، لا سيما إذا تسبّب بالضرر للغير أو الاحتيال المالي.وأشار أيضاً إلى أن النقابات الصحية تتابع حالات الانتحال ضمن نطاقها القانوني، لكن التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والنقابية ضروري لتطبيق العقوبات بشكل فعّال، مقترحاً وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة بما يشمل تشديد العقوبات والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة.، قدّم القاضي أحمد توضيحاً قانونياً شاملاً حول تعريف منتحل الصفة والعقوبات المترتبة عليه، بينما أكّد الدكتور الحلو أن تتابع بجدية جميع الشكاوى المتعلقة بالانتحال والمضاربة غير المشروعة، وتمت معالجة معظمها وفق القانون، بما في ذلك إغلاق المراكز المخالفة وختمها بالشمع الأحمر.