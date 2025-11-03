Advertisement

لبنان

نقباء المهن الصحية يناقشون أضرار الانتحال والمضاربة غير المشروعة

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1437498-638977710463714216.png
Doc-P-1437498-638977710463714216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان ورشة عمل بعنوان: "منتحلي صفة في القطاع الصحي والمضاربة غير المشروعة"، بحضور رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو ممثلاً الوزير، والعميد ياسر الميس ممثلاً وزارة الداخلية، والقاضي عبد الله أحمد، إلى جانب ممثلين عن النقابات الصحية.
Advertisement

افتتح البروفسور بخاش الورشة مشدداً على الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المواطن جراء منتحلي الصفة، مشيراً إلى أن المضاربة غير المشروعة في القطاع الصحي تمثل تهديداً مماثلاً على سلامة المرضى، خاصة عند استخدام أدوية أو مستلزمات طبية غير مطابقة للمعايير الصحية.

وأوضح بخاش أن قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340 لعام 1943) يجرّم انتحال الصفة في المواد 392 إلى 395، مع تحديد العقوبات بين الحبس والغرامة حسب نوع الانتحال والخسائر الناتجة عنه، لا سيما إذا تسبّب بالضرر للغير أو الاحتيال المالي.

وأشار أيضاً إلى أن النقابات الصحية تتابع حالات الانتحال ضمن نطاقها القانوني، لكن التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والنقابية ضروري لتطبيق العقوبات بشكل فعّال، مقترحاً وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة بما يشمل تشديد العقوبات والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة.

من جهته، قدّم القاضي أحمد توضيحاً قانونياً شاملاً حول تعريف منتحل الصفة والعقوبات المترتبة عليه، بينما أكّد الدكتور الحلو أن وزارة الصحة تتابع بجدية جميع الشكاوى المتعلقة بالانتحال والمضاربة غير المشروعة، وتمت معالجة معظمها وفق القانون، بما في ذلك إغلاق المراكز المخالفة وختمها بالشمع الأحمر.
مواضيع ذات صلة
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
lebanon 24
03/11/2025 15:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها
lebanon 24
03/11/2025 15:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ناقش وعبدالله البطاقة الصحية واستقبل خضر
lebanon 24
03/11/2025 15:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حيل تبييض الأسنان.. خبراء يحذرون من أضرار خطيرة على المينا
lebanon 24
03/11/2025 15:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة الدكتور

وزارة الداخلية

قانون العقوبات

الشمع الأحمر

وزارة الصحة

يوسف بخاش

عبد الله

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:42 | 2025-11-03
08:39 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:24 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24