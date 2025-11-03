Advertisement

لبنان

عن هانيبال القذافي.. هذا ما كشفه موكله

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:53
نفى محامي الدفاع عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بشكل قاطع أي علاقة لموكله بالوفد الليبي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد الوكيل القانوني في تصريحات لـ"الحدث"، أن "هانيبال القذافي ليس له أي علاقة على الإطلاق بالمباحثات الجارية بين ليبيا ولبنان".

كما أشار المحامي إلى أن الوضع الصحي لهانيبال القذافي "مستقر"، موضحًا أنه "يتلقى العلاج الطبي اللازم"
