لبنان

هل سيشارك بري في "لقاء المصيلح" غداً؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:03
عُلم أن اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار الذي سيُقام في المصيلح، الثلاثاء، سيشارك فيه عدد من الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثات رسمية تابعة لمنظمات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
كذلك، سيحضر اللقاء نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة"، بالإضافة إلى رؤساء بلديات ومعنيين من مجلسي الإنماء والإعمار والجنوب، ناهيك عن ممثلين من "اليونيفيل" والجيش.

أما عن مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء، فتقول المصادر إن بري لن يحضر، فيما "اللقاء سيُعقد بناء لتوجيهاته وبرعايته، وليس حضوره".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

