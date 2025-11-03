هل سيشارك بري في "لقاء المصيلح" غداً؟

عُلم أن اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار الذي سيُقام في ، الثلاثاء، سيشارك فيه عدد من الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثات رسمية تابعة لمنظمات دولية مثل والأمم المتحدة.

كذلك، سيحضر اللقاء نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة"، بالإضافة إلى رؤساء بلديات ومعنيين من مجلسي الإنماء والإعمار والجنوب، ناهيك عن ممثلين من "اليونيفيل" والجيش.