تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ يحذر من تدخلات سياسية في القضاء

أصدر تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بياناً أعرب فيه عن قلقهم العميق من التدخلات السياسية في مسار التحقيق القضائي، على خلفية جلسة استجواب القاضي حبيب للقاضي بدعوى "اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي".وقال التجمع: "نعلم مسبقاً أن ضغوطاً كبيرة تُمارس على القاضي رزق الله لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي ، حتى لو كان ذلك مخالفاً للقانون"، مؤكدين أنهم بدأوا يشعرون بـ"الإحباط العميق من إمكانية تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ".وأضاف البيان: "نناشد رئيس الجمهورية، الذي وعدنا في خطاب القسم بالعمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة بعيداً عن التسييس، التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة".وحذّر التجمع من أن أي تجاوز إضافي للقانون في هذه القضية سيؤدي إلى تحركات ميدانية قوية من قبل أولياء ، مشدداً على أن مطلبهم الأوحد هو الحقيقة والعدالة، ولن يسمحوا "بإهدار دماء شهدائهم وضحاياهم في أروقة التسويات القضائية".