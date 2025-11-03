بري بحث والحجار في القضايا الأمنية والشؤون التشريعية

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والبلديات أحمد الحجار، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، مع التركيز على الأمنية والشؤون التشريعية.كما استقبل لوكالة التنمية ريمي ريو والوفد المرافق له، بحضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري. وجرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وبرامج عمل الوكالة، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.كما كان من بين زوار رئيس المجلس الوزير السابق جورج قرداحي.