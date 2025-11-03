Advertisement

لبنان

بري بحث والحجار في القضايا الأمنية والشؤون التشريعية

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1437516-638977731052758177.jpeg
Doc-P-1437516-638977731052758177.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، مع التركيز على القضايا الأمنية والشؤون التشريعية.
Advertisement

كما استقبل بري المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو والوفد المرافق له، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري. وجرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وبرامج عمل الوكالة، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

كما كان من بين زوار رئيس المجلس الوزير السابق جورج قرداحي.
مواضيع ذات صلة
بري وجابر.. عرض للشؤون المالية والتشريعية
lebanon 24
03/11/2025 19:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بري غير متحمّس لانعقاد الجلسة التشريعية؟!
lebanon 24
03/11/2025 19:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
lebanon 24
03/11/2025 19:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب عدم اكتمال النصاب.. بري يرفع الجلسة التشريعية
lebanon 24
03/11/2025 19:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزير

الفرنسية

نبيه بري

القضايا

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24