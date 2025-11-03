Advertisement

لبنان

حيدر بحث التعاون مع الأمم المتحدة والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:25
استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض برامج الأمم المتحدة في لبنان، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في بيروت ووزارة العمل.
كما استقبل الوزير حيدر وفداً من "المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية" برئاسة السيد مارك دكرغاريو، وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الممكنة للاستفادة من خبرات المعهد في تأهيل وتدريب الشباب اللبناني لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، خصوصاً في المجالات المرتبطة بجهود إعادة الإعمار في لبنان.
