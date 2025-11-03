حيدر بحث التعاون مع الأمم المتحدة والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية

Advertisement

استقبل وزير العمل محمد في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق في عمران ريزا، حيث جرى عرض برامج في لبنان، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في ووزارة العمل.كما استقبل الوزير حيدر وفداً من "المعهد للتعاون والتنمية" برئاسة السيد مارك دكرغاريو، وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الممكنة للاستفادة من خبرات المعهد في تأهيل وتدريب الشباب اللبناني لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، خصوصاً في المجالات المرتبطة بجهود في لبنان.