لبنان

وفد ليبي في بيروت.. هذا ما سيسلمه للبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:33
وصل وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تركز على ملفين شائكين يهمّان البلدين.
وحسب المعلومات، يناقش الوفد خلال لقاءاته مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، "قضية اختفاء الإمام موسى الصدر" التي لا تزال تشكل نقطة خلاف بين البلدين منذ عقود، حيث يحمل الوفد ملفات تحقيقات الجانب الليبي حول هذه القضية.

كما تتصدر "أزمة هانيبال القذافي" جدول أعمال المباحثات، في محاولة لإيجاد حل لهذه القضية التي أثارت توتراً بين ليبيا ولبنان. (العربية)
