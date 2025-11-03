لتعزيز النقل والصناعة والطيران.. رسامني يوقع ثلاث اتفاقات استراتيجية مع مصر

Advertisement

اختتمت في أعمال العاشرة للجنة – المشتركة، برئاسة رئيسَي الوزراء: نواف سلام ومصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.وشهدت الاجتماعات توقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين ومصر في مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية.وفي إطار تمثيله للبنان، وقع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ثلاث اتفاقات استراتيجية:اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، لتعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين، البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي، لتطوير القدرات الصناعية، تحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل، وبروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، لتعزيز التدريب الفني المتخصص وتبادل الخبرات في قطاع الطيران المدني.وأفاد لوزارة الأشغال أن هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.وأضاف البيان أن هذه المبادرات تعكس البلدين بتوسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام.