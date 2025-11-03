24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لتعزيز النقل والصناعة والطيران.. رسامني يوقع ثلاث اتفاقات استراتيجية مع مصر
Lebanon 24
03-11-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت في
القاهرة
أعمال
الدورة
العاشرة للجنة
العليا
اللبنانية
–
المصرية
المشتركة، برئاسة رئيسَي الوزراء: نواف سلام ومصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
Advertisement
وشهدت الاجتماعات توقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين
لبنان
ومصر في مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية.
وفي إطار تمثيله للبنان، وقع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ثلاث اتفاقات استراتيجية:
اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، لتعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين، البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي، لتطوير القدرات الصناعية، تحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل، وبروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، لتعزيز التدريب الفني المتخصص وتبادل الخبرات في قطاع الطيران المدني.
وأفاد
المكتب الإعلامي
لوزارة الأشغال أن هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.
وأضاف البيان أن هذه المبادرات تعكس
التزام
البلدين بتوسيع
آفاق
التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام.
مواضيع ذات صلة
لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية
Lebanon 24
لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية
03/11/2025 19:11:53
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتجه إلى إفريقيا وآسيا لتعزيز صناعة الألعاب
Lebanon 24
روسيا تتجه إلى إفريقيا وآسيا لتعزيز صناعة الألعاب
03/11/2025 19:11:53
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
03/11/2025 19:11:53
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
03/11/2025 19:11:53
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
اللبنانية
القاهرة
المصرية
التزام
العليا
الدورة
المينا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
Lebanon 24
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
12:00 | 2025-11-03
03/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
Lebanon 24
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
11:50 | 2025-11-03
03/11/2025 11:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
11:16 | 2025-11-03
03/11/2025 11:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
11:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-03
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
11:50 | 2025-11-03
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
11:34 | 2025-11-03
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:16 | 2025-11-03
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
11:00 | 2025-11-03
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
11:00 | 2025-11-03
زمن التفاوض.. ماذا يمكن للبنان تقديمه؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24