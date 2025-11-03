Advertisement

لبنان

لتعزيز النقل والصناعة والطيران.. رسامني يوقع ثلاث اتفاقات استراتيجية مع مصر

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1437527-638977742128621308.webp
Doc-P-1437527-638977742128621308.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتمت في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانيةالمصرية المشتركة، برئاسة رئيسَي الوزراء: نواف سلام ومصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
Advertisement

وشهدت الاجتماعات توقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين لبنان ومصر في مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية.

وفي إطار تمثيله للبنان، وقع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ثلاث اتفاقات استراتيجية:

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، لتعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين، البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي، لتطوير القدرات الصناعية، تحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل، وبروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، لتعزيز التدريب الفني المتخصص وتبادل الخبرات في قطاع الطيران المدني.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال أن هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

وأضاف البيان أن هذه المبادرات تعكس التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام. 
مواضيع ذات صلة
لتعزيز الشراكة في قطاع النقل.. لقاء رسامني وميديف الفرنسية
lebanon 24
03/11/2025 19:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تتجه إلى إفريقيا وآسيا لتعزيز صناعة الألعاب
lebanon 24
03/11/2025 19:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
lebanon 24
03/11/2025 19:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
lebanon 24
03/11/2025 19:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

اللبنانية

القاهرة

المصرية

التزام

العليا

الدورة

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24