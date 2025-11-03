لقاء "سيدة الجبل" يدعو لتطبيق قرار حصر السلاح

Advertisement

عقد تجمع "سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، وأصدر بياناً اعتبر فيه أن قرار رئيس الجمهورية والحكومة بحصر السلاح في أيدي السلطات الشرعية هو خطوة تاريخية، مشيراً إلى أنه سيعيد دولة طبيعية ذات سيادة على كامل أراضيه، للمرة الأولى منذ اتفاق القاهرة عام 1969.وشدد البيان على أن تنفيذ القرار يتطلب وضع الجيش يده على جميع مخازن الأسلحة في لبنان وفق وقرارات ذات الصلة، مؤكداً أن أي تهديد بحرب أهلية من أو لا أساس له من الصحة، وأن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تدعم عودة الشرعية والاستقرار.وأكد التجمع أن لا حل متاح أمام لبنان سوى الإلغاء الفعلي لكل السلاح غير الشرعي، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى حروب مستمرة وعدم استقرار دائم.وأشار البيان إلى المتغيرات الإقليمية الأخيرة، بما فيها زيارة الرئيس أحمد للولايات المتحدة، وتصدير للنفط إلى إيطاليا، وافتتاح المتحف الوطني في القاهرة، وتطورات العربي، وانسحاب قادة العرب والمسلمين من الصراع العسكري مع ، واعتبر أن هذه التطورات تتيح للبنان فرصة للانخراط في مسار التنمية والتغيير الإقليمي.وأضاف التجمع أن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، يقودها رئيس الجمهورية، لحل العالقة بما فيها انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس واسترجاع الأسرى، تمثل الطريق الأوحد نحو السلام وتحقيق التنمية والاستقرار للبنان.