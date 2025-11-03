Advertisement

لبنان

غارة إسرائيليّة... إستهداف دراجة ناريّة في عيتا الشعب

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:05
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية في حيّ أبو لبن في بلدة عيتا الشعب.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد شخص في الغارة.
 
 
 
