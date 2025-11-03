24
لبنان
غارة إسرائيليّة... إستهداف دراجة ناريّة في عيتا الشعب
Lebanon 24
03-11-2025
|
07:05
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة نارية في حيّ
أبو لبن
في بلدة
عيتا الشعب
.
وفي هذا السياق، أعلنت
وزارة الصحة
عن إستشهاد شخص في الغارة.
