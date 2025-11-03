Advertisement

لبنان

بيانٌ من شركة "تاتش".. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:52
أعلنت شركة "تاتش" عن تقدم خطة تحديث البنية التحتية لشبكتها، والتي شملت تعزيز محطات الجيل الرابع 4G وتوسيع التغطية لتحسين جودة المكالمات والبيانات. ونتج عن هذه التحسينات ارتفاع متوسط استهلاك البيانات اليومي من 370 تيرابايت إلى 575 تيرابايت، بزيادة قدرها 55% مقارنة بعام 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة لدى المشتركين بالأداء المحسّن للشبكة.
وتركّزت التحديثات على وضع محطات جديدة وتحديث الموجودة في مناطق متعددة، من بينها: العبدة، شدرا، زغرتا، حمانا، عنجر، القاع، دير العشائر، فاريا، حارة صخر، بيروت، وبعقلين. هذه الخطوات أدت إلى زيادة السعة الإجمالية للشبكة وتحسين جودة الخدمة للمشتركين، مع تعزيز التغطية في كافة المناطق.

وقال كريم سليم سلام، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاتش: "فرقنا التقنية تعمل بلا كلل لضمان تنفيذ خطة تحديث الشبكة بالكامل ضمن المهل الزمنية المتفق عليها مع وزارة الاتصالات. ارتفاع متوسط استهلاك البيانات بأكثر من النصف مؤشر واضح على التحسن الملموس في جودة الخدمة".

وتشكل هذه التحديثات المرحلة الأولى من خطة وزير الاتصالات شارل الحاج لتطوير قطاع الاتصالات على مدى 3 سنوات، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الحالية وتجهيز الشبكة تدريجياً لإطلاق خدمة 5G. وتتميز الخطة بتحديث تدريجي للشبكة بدلاً من إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل، ما يسرع العمل ويخفض التكاليف مع الحفاظ على جودة الخدمة.

وأكدت الشركة أن التحديثات تتم بالتقنيات المتوافقة مع الجيل الخامس، لتوفير تجربة مستخدم محسنة وموثوقة، تواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات.
