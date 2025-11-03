حفل "المبتدئات" يخصّص ريعه للدفاع المدني برعاية اللبنانية الأولى

Advertisement

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم رحّبت أمينة سر اللجنة هدى بشارة بالحضور، شاكرةً اللبنانية الأولى على رعايتها لـ"حدث إنساني يترجم الوفاء لتضحيات عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر". وأكدت رئيسة اللجنة ريجينا فنيانوس أنّ اللجنة قدّمت منذ تأسيسها 15 سيارة إسعاف للصليب الأحمر ومثلها للدفاع المدني، تقديراً لجهود المؤسستين.وأشاد العميد خريش في كلمته برعاية اللبنانية الأولى ودعم فخامة رئيس الجمهورية للرسالة الإنسانية للحفل، مؤكداً أنّ الدفاع المدني "خطّ الدفاع الأول عن الوطن والمواطن". ووجّه تحية إلى المدراء العامين السابقين والعناصر "الذين يجسّدون يومياً قيم التضحية"، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الثقة بتكليفه إدارة المديرية. وختم بالتأكيد أنّ المبادرة "رسالة تضامن ودعم لرجال ونساء يعملون بصمت لإنقاذ المواطنين".تضمّن البرنامج فيلماً قصيراً عن انطلاقة اللجنة وإنجازاتها، وتكريم المؤسِّسات وتقديم دروع تقديرية للمساهمين، وتسليم درع تذكاري للعميد خريش. وشاركت فرق الدفاع المدني بعروض تعريفية ومهام تأمينية داخل القاعة ومحيطها، شملت: التشريفات، البحث التقني، الإنقاذ الثلجي والبحري والجبلي، التدخل في مخاطر المواد الخطرة (CBRN)، الإسعاف ونقل المصابين، مكافحة حرائق الأحراج، والمسيرات الجوية.