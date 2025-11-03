Advertisement

لبنان

حفل "المبتدئات" يخصّص ريعه للدفاع المدني برعاية اللبنانية الأولى

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1437558-638977798811031356.png
Doc-P-1437558-638977798811031356.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برعاية وحضور اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، شارك المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في الدورة الخامسة والعشرين من الحفل الدولي للمبتدئات (Bal International des Débutantes) في صالة السفراء – كازينو لبنان. حضر الاحتفال الأمير Philippe Maurice de Broglie، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الوزيرة السابقة ليلى الصلح، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية ودبلوماسية، على أن يعود ريعه دعماً للمديرية العامة للدفاع المدني.
Advertisement

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم رحّبت أمينة سر اللجنة هدى بشارة بالحضور، شاكرةً اللبنانية الأولى على رعايتها لـ"حدث إنساني يترجم الوفاء لتضحيات عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر". وأكدت رئيسة اللجنة ريجينا فنيانوس أنّ اللجنة قدّمت منذ تأسيسها 15 سيارة إسعاف للصليب الأحمر ومثلها للدفاع المدني، تقديراً لجهود المؤسستين.

وأشاد العميد خريش في كلمته برعاية اللبنانية الأولى ودعم فخامة رئيس الجمهورية للرسالة الإنسانية للحفل، مؤكداً أنّ الدفاع المدني "خطّ الدفاع الأول عن الوطن والمواطن". ووجّه تحية إلى المدراء العامين السابقين والعناصر "الذين يجسّدون يومياً قيم التضحية"، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الثقة بتكليفه إدارة المديرية. وختم بالتأكيد أنّ المبادرة "رسالة تضامن ودعم لرجال ونساء يعملون بصمت لإنقاذ المواطنين".

تضمّن البرنامج فيلماً قصيراً عن انطلاقة اللجنة وإنجازاتها، وتكريم المؤسِّسات وتقديم دروع تقديرية للمساهمين، وتسليم درع تذكاري للعميد خريش. وشاركت فرق الدفاع المدني بعروض تعريفية ومهام تأمينية داخل القاعة ومحيطها، شملت: التشريفات، البحث التقني، الإنقاذ الثلجي والبحري والجبلي، التدخل في مخاطر المواد الخطرة (CBRN)، الإسعاف ونقل المصابين، مكافحة حرائق الأحراج، والمسيرات الجوية.
May be an image of wedding cake, lighting, candle holder, wedding and text
May be an image of lighting and crowd
No photo description available.
May be an image of candle holder and wedding
May be an image of one or more people
May be an image of one or more people
مواضيع ذات صلة
اللبنانية الأولى اطلقت برنامج "جيل المواطنية" و"مدرسة المواطنية" كأولى ركائزه
lebanon 24
03/11/2025 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
lebanon 24
03/11/2025 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
03/11/2025 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
lebanon 24
03/11/2025 19:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الصليب الأحمر

المدير العام

دبلوماسي

الجمهوري

جمهورية

الوزيرة

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24