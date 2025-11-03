Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي نواب بيروت ويكشف عن إجراءات لمتابعة شبهات مالية

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:59
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم وفدًا من نواب بيروت ضمّ: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، وفيصل الصايغ، حيث تمّ خلال اللقاء بحث الأوضاع الداخلية، لا سيما ما يتعلق بالعاصمة بيروت.
وخلال الاجتماع، أطلع الوزير الحجار النواب على الإجراءات التي اتخذها فور ورود معطيات عن وجود شبهات حول عمليات صرف أموال غير قانونية في بلدية بيروت، مشيرًا إلى أنه "وجّه كتبًا رسمية إلى كل من ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية بهدف التدقيق في هذه المعطيات واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة".

كما استعرض الوزير زيارته لمبنى المالية في بلدية بيروت، مؤكّدًا لمدققي ديوان المحاسبة أن "لا غطاء فوق رأس أحد، وأن التحقيقات يجب أن تسير بكل شفافية، وصولًا إلى محاسبة كل من يثبت تورّطه أو مسؤوليته".
