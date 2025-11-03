الحجار يلتقي نواب بيروت ويكشف عن إجراءات لمتابعة شبهات مالية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه اليوم وفدًا من نواب ضمّ: مخزومي، ، صحناوي، ، وفيصل الصايغ، حيث تمّ خلال اللقاء بحث الأوضاع الداخلية، لا سيما ما يتعلق بالعاصمة بيروت.وخلال الاجتماع، أطلع الوزير الحجار النواب على الإجراءات التي اتخذها فور ورود معطيات عن وجود شبهات حول عمليات صرف أموال غير قانونية في ، مشيرًا إلى أنه "وجّه كتبًا رسمية إلى كل من المحاسبة والنيابة العامة التمييزية بهدف التدقيق في هذه المعطيات واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة".كما استعرض الوزير زيارته لمبنى المالية في بلدية بيروت، مؤكّدًا لمدققي ديوان المحاسبة أن "لا غطاء فوق رأس أحد، وأن التحقيقات يجب أن تسير بكل شفافية، وصولًا إلى محاسبة كل من يثبت تورّطه أو مسؤوليته".