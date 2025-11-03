عون يسأل: عندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة ما العمل؟

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية أن "خيار التفاوض" هو الحل الوحيد أمام في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن "نهاية كل حرب في العالم كانت بالتفاوض".جاء ذلك خلال استقباله وفداً من عائلة "آل خليل"، حيث أوضح أن أدوات العمل ثلاث: "الدبلوماسية والاقتصادية والحربية"، لكن عندما لا تُجدي الحرب نفعاً يصبح التفاوض ضرورة.أضاف عون: "التفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع العدو".عون: "لا اعمل في السياسة بل انا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكاً له فيما اعتبر نفسي ملكاً للبنان".