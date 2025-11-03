Advertisement

لبنان

عون يسأل: عندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة ما العمل؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:20
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "خيار التفاوض" هو الحل الوحيد أمام لبنان في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن "نهاية كل حرب في العالم كانت بالتفاوض".
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من عائلة "آل خليل"، حيث أوضح أن أدوات العمل ثلاث: "الدبلوماسية والاقتصادية والحربية"، لكن عندما لا تُجدي الحرب نفعاً يصبح التفاوض ضرورة.

أضاف عون: "التفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع العدو".

وقال الرئيس عون: "لا اعمل في السياسة بل انا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكاً له فيما اعتبر نفسي ملكاً للبنان".
