Advertisement

لبنان

سلام بحث مع سليمان في الأوضاع العامة.. واستقبل وفداً من وكالة التنمية الفرنسية

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1437568-638977809521736868.jpg
Doc-P-1437568-638977809521736868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السراي الكبير الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement
 
بعد اللقاء قال الرئيس سليمان:"ثمنتُ في زيارتي لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام موقفه الثابت وصلابته في تطبيق اتفاق الطائف.
إن من أولى مقتضيات الطائف — ومن بديهيات قيام الدولة — بسط السلطة والسيادة على كامل مساحة الوطن، فوق الأرض وتحتها، جنوباً وشمالاً، شرقاً وغرباً، براً وبحراً وجواً.
ولا يجوز أن يُفسّر بسط السيادة لدى أي فريق كرضوخ لفريق آخر أو كخضوع طائفة لطائفة؛ فالسيادة الناجزة هي المدخل السليم لمواجهة العدو بالوسائل السياسية أو العسكرية وإجباره على الانسحاب من النقاط الاضافية التي احتلها نتيجة حرب الإسناد.
لا يخفى على احد أن حصر السلاح بيد الدولة ومساواة المواطنين في امتلاك عناصر القوة العسكرية هما السبيل المباشر إلى الوحدة الوطنية. لذلك ينبغي أن يكون التخلّي الطوعي عن السلاح محطّ اعتزاز لمن يبادر الى تسليمه للجيش. 
لقد جرّبنا سلاح الفصائل المتعدّدة لمدة تتجاوز النصف قرن ولم ننجح؛ فلنجرِّب سلاح الدولة وحدها."

وكالة التنمية الفرنسية 

كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وهنأ الوكالة بمناسبة مرور خمسةٍ وعشرين عامًا على الشراكة الناجحة مع لبنان، مشيدًا بالدعم المستمر الذي قدمته خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها البلد، ومؤكدًا أن الشعب اللبناني يقدّر هذا الدعم عاليًا.

وأشار الرئيس سلام إلى أن الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام، يرتكز على نموٍّ يقوده القطاع الخاص، في ظلّ نظام حوكمةٍ فعّال وخاضعٍ للمساءلة.

كما عرض رئيس مجلس الوزراء خريطة الطريق الحكومية التي تقوم على تعزيز الأمن والسيادة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الإعمار بعد الحرب، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاص لقطاعي المالية والطاقة.

الجامعة اللبنانية- الاميركية 

واستقبل الرئيس سلام أيضًا وفدًا من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، الذي وجّه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة، وذلك في التاسع من كانون الأول المقبل.
كما أطلع الوفد الرئيس سلام على المشاريع المستقبلية للجامعة، ومن بينها تطوير فرعها في نيويورك.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
03/11/2025 19:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
lebanon 24
03/11/2025 19:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث مع الوفود سبل تعزيز التنمية والعلاقات الدبلوماسية
lebanon 24
03/11/2025 19:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري بحث مع وفد الجماعة الإسلامية في الأوضاع العامة
lebanon 24
03/11/2025 19:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

جامعة اللبنانية

الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء

العماد ميشال

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24