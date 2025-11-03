24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأمم المتحدة ووزارة الإعلام تطلقان ملفًا اقتصاديًا تنمويًا
Lebanon 24
03-11-2025
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطلق
وزارة الإعلام
اللبنانية
، بالتعاون مع مركز
الأمم المتحدة
للإعلام في
بيروت
وشركة ExiCon International Group، ملفًا إعلاميًا اقتصاديًا تنمويًا بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عامًا من الشراكة مع
الحكومة اللبنانية
والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحافي يقام في مقر الوزارة في
الصنائع
– بيروت، يوم الجمعة المقبل 7 تشرين الثاني عند الساعة 12 ظهرًا.
Advertisement
يُعد هذا الملف بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي"، من إعداد وتقديم الإعلامية الاقتصادية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة، غادة بلّوط زيتون، ويُسلّط الضوء على مسيرة تنفيذ الحكومات العربية لاستراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أجندة 2030.
ويشارك في إعداد البرنامج خبراء من الأمم المتحدة، والقطاع المصرفي العربي، والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة
الدول العربية
، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية، بهدف تقديم محتوى متكامل حول التنمية المستدامة ومبادرات الشراكة بين الحكومات والمجتمع الدولي.
وسيُعرض البرنامج عبر تلفزيون
لبنان
والمنصات الإلكترونية التابعة لمركز الأمم المتحدة للإعلام وبرنامج "الحوار الاقتصادي"، بين كانون الثاني وآذار 2026، ليكون مرجعًا إعلاميًا حول جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
مواضيع ذات صلة
عون الى الأمم المتحدة حاملاً ملفات السلاح والإصلاحات ومقدّماً رؤية لبنان
Lebanon 24
عون الى الأمم المتحدة حاملاً ملفات السلاح والإصلاحات ومقدّماً رؤية لبنان
03/11/2025 19:13:47
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
Lebanon 24
السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
03/11/2025 19:13:47
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلام روسي: لافروف سيلتقي روبيو الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة
Lebanon 24
اعلام روسي: لافروف سيلتقي روبيو الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة
03/11/2025 19:13:47
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بدعم المساعدات عبر الأمم المتحدة لتسلميها فور بدء وقف إطلاق النار
Lebanon 24
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بدعم المساعدات عبر الأمم المتحدة لتسلميها فور بدء وقف إطلاق النار
03/11/2025 19:13:47
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الدول العربية
الحكومة اللبنانية
الإعلام اللبناني
التمويل الدولي
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
الدول العربية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
Lebanon 24
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
12:00 | 2025-11-03
03/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
Lebanon 24
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
11:50 | 2025-11-03
03/11/2025 11:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
11:16 | 2025-11-03
03/11/2025 11:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
Lebanon 24
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
11:00 | 2025-11-03
03/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-03
تقرير يكشف وضع لبنان والتهديدات.. ما جديد "الحراك المصري"؟
11:50 | 2025-11-03
عن التسجيل للانتخابات.. بيانٌ من وزارتي "الداخلية" و "الخارجية"
11:34 | 2025-11-03
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:16 | 2025-11-03
في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
11:00 | 2025-11-03
ملف يبرزُ مُجدداً.. هذه قصة "الحدود البحرية بين لبنان وقبرص"
11:00 | 2025-11-03
زمن التفاوض.. ماذا يمكن للبنان تقديمه؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24