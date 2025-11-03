Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة ووزارة الإعلام تطلقان ملفًا اقتصاديًا تنمويًا

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:32
تطلق وزارة الإعلام اللبنانية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وشركة ExiCon International Group، ملفًا إعلاميًا اقتصاديًا تنمويًا بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عامًا من الشراكة مع الحكومة اللبنانية والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحافي يقام في مقر الوزارة في الصنائع – بيروت، يوم الجمعة المقبل 7 تشرين الثاني عند الساعة 12 ظهرًا.
يُعد هذا الملف بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي"، من إعداد وتقديم الإعلامية الاقتصادية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة، غادة بلّوط زيتون، ويُسلّط الضوء على مسيرة تنفيذ الحكومات العربية لاستراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أجندة 2030.

ويشارك في إعداد البرنامج خبراء من الأمم المتحدة، والقطاع المصرفي العربي، والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية، بهدف تقديم محتوى متكامل حول التنمية المستدامة ومبادرات الشراكة بين الحكومات والمجتمع الدولي.

وسيُعرض البرنامج عبر تلفزيون لبنان والمنصات الإلكترونية التابعة لمركز الأمم المتحدة للإعلام وبرنامج "الحوار الاقتصادي"، بين كانون الثاني وآذار 2026، ليكون مرجعًا إعلاميًا حول جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
جامعة الدول العربية

الحكومة اللبنانية

الإعلام اللبناني

التمويل الدولي

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الدول العربية

