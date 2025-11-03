الأمم المتحدة ووزارة الإعلام تطلقان ملفًا اقتصاديًا تنمويًا

Advertisement

تطلق ، بالتعاون مع مركز للإعلام في وشركة ExiCon International Group، ملفًا إعلاميًا اقتصاديًا تنمويًا بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عامًا من الشراكة مع والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحافي يقام في مقر الوزارة في – بيروت، يوم الجمعة المقبل 7 تشرين الثاني عند الساعة 12 ظهرًا.يُعد هذا الملف بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي"، من إعداد وتقديم الإعلامية الاقتصادية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة، غادة بلّوط زيتون، ويُسلّط الضوء على مسيرة تنفيذ الحكومات العربية لاستراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أجندة 2030.ويشارك في إعداد البرنامج خبراء من الأمم المتحدة، والقطاع المصرفي العربي، والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة ، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية، بهدف تقديم محتوى متكامل حول التنمية المستدامة ومبادرات الشراكة بين الحكومات والمجتمع الدولي.وسيُعرض البرنامج عبر تلفزيون والمنصات الإلكترونية التابعة لمركز الأمم المتحدة للإعلام وبرنامج "الحوار الاقتصادي"، بين كانون الثاني وآذار 2026، ليكون مرجعًا إعلاميًا حول جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية.