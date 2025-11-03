Advertisement

لبنان

عن سلاح "حزب الله" وتوم برّاك... تصريحٌ لمسؤول إيرانيّ كبير

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:42
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ على لاريجاني، إنّ "المبعوث الأميركي توم برّاك أدرك صعوبة نزع سلاح "حزب الله"، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة".
وأضاف لاريجاني أنّ "برّاك تحدث بشكل إستفزازي وصريح قائلا "إما أن تلتزموا بما نطلبه أو ستُواجهون الهجوم من إسرائيل".
 
 
وتابع: "برّك الذي يتحدث بسهولة ويُفصّل نواياه، قال عند وصوله لأول مرة إنّ أمامكم 60 يوماً، وعليكم نزع سلاح لبنان وما إلى ذلك، لكنه أدرك بعد ذلك أن هذا غير ممكن، فغضب وشتم عدة مرات. كما قال مؤخرا "إما أن تستمعوا إلى ما نقوله أو أنتم تعلمون، أي أننا سنطالب إسرائيل بضربكم". (روسيا اليوم)
 
 
