عن سلاح "حزب الله" وتوم برّاك... تصريحٌ لمسؤول إيرانيّ كبير



Advertisement



وأضاف لاريجاني أنّ "برّاك تحدث بشكل إستفزازي وصريح قائلا "إما أن تلتزموا بما نطلبه أو ستُواجهون الهجوم من ". قال أمين للأمن القومي الإيرانيّ ، إنّ "المبعوث الأميركي أدرك صعوبة نزع سلاح " "، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة".وأضاف لاريجاني أنّ "برّاك تحدث بشكل إستفزازي وصريح قائلا "إما أن تلتزموا بما نطلبه أو ستُواجهون الهجوم من ".

وتابع: "برّك الذي يتحدث بسهولة ويُفصّل نواياه، قال عند وصوله لأول مرة إنّ أمامكم 60 يوماً، وعليكم نزع سلاح وما إلى ذلك، لكنه أدرك بعد ذلك أن هذا غير ممكن، فغضب وشتم عدة مرات. كما قال مؤخرا "إما أن تستمعوا إلى ما نقوله أو أنتم تعلمون، أي أننا سنطالب إسرائيل بضربكم". (روسيا اليوم)