لبنان

مختارو الضنية ينتخبون هيئة إدارية جديدة بالتزكية

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:39
 إنتخبت رابطة مختاري الضنية بالتزكية هيئة إدارية جديدة لها. وجاءت النتائج كالآتي: منذر فتفت (رئيساً) ساسين عون (نائباً للرئيس)، عدنان حمدان (أميناً للسر)، أحمد محمد (أميناً للصندوق)، أكرم حمود (محاسباً)، مصطفى هرموش (ممثلاً للرابطة تجاه الحكومة)، وكلّ من حبيب حبيب، عبد الواحد عثمان، ياسر زود، مصطفى الصمد، إبراهيم الشامي، عمر خضر، عدنان الزاخوري، ياسر حسين وزياد درويش (أعضاء).
