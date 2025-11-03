مختارو الضنية ينتخبون هيئة إدارية جديدة بالتزكية

إنتخبت رابطة مختاري بالتزكية هيئة إدارية جديدة لها. وجاءت النتائج كالآتي: (رئيساً) عون (نائباً للرئيس)، عدنان (أميناً للسر)، (أميناً للصندوق)، أكرم (محاسباً)، مصطفى هرموش (ممثلاً للرابطة تجاه الحكومة)، وكلّ من حبيب حبيب، عبد الواحد عثمان، ياسر زود، مصطفى ، إبراهيم ، عمر خضر، عدنان الزاخوري، ياسر حسين وزياد (أعضاء).

