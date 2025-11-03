Advertisement

لبنان

السفيرة درويش: السلام العادل ركيزة نجاح المشاريع التعليمية والثقافية

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:14
يتابع وفد لبنان برئاسة السفيرة هند درويش أعمال المؤتمر العام للأونيسكو في دورته الـ43 بمدينة سمرقند، حيث يشارك في مختلف اجتماعات اللجان والبرامج ومجالس المنظمة.
وأمام الجمعية العامة، ألقت السفيرة درويش كلمة لبنان، مؤكدة فيها الدور الفاعل للبنان في الأونيسكو واستعداده الكامل لمواصلة المشاركة والمساهمة في مشاريع موحدة ترتكز على التعليم والثقافة والعلوم والاتصالات، رغم كل التحديات.

وشددت على أن أي مشروع في هذه المجالات لا يمكن أن ينجح من دون تحقيق السلام العادل والمستدام عبر الوسائل الدبلوماسية وتطبيق القرارات الدولية، مشيرة إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية من بيروت عام 2002، والتي لطالما كان لبنان ناشطاً فيها.

كما نوهت بأهمية تضمين هذه المجالات في خطة الطوارئ الخاصة بلبنان، مع التركيز على حماية الصحافيين، معتبرة أن لبنان وسمرقند يمثلان رمزين للعبور واللقاء وامتزاج الثقافات والسعي وراء المعرفة، مستذكرة قول الكاتب أمين معلوف في روايته سمرقند: "الحضارات فانية، لكنّ الطرق التي ربطتها تبقى خالدة في ذاكرة البشرية"، وهو ما تعكسه جهود الدول ضمن الأونيسكو.
