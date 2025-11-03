Advertisement

لبنان

منسى بحث والصراف في الأوضاع العامة

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:26
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، الوزير السابق يعقوب الصرّاف، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وزير الدفاع الوطني

وزير الدفاع

ميشال منسى

