منسى بحث والصراف في الأوضاع العامة

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، الوزير السابق يعقوب الصرّاف، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

Advertisement