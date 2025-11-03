Advertisement

لبنان

عن لبنان ونزع السلاح... إليكم ما قاله وزير خارجية فرنسا

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1437599-638977874757362999.jpg
Doc-P-1437599-638977874757362999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الفرنسيّة جان نويل بارو "ندعم رئيس لبنان والحكومة لتحقيق كل أهداف وقف النار مع إسرائيل".
Advertisement
 
 
ودعا بارو عبر "العربية إلى "نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5".
 
 
وتابع: "مستعدّون لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار لبنان".
 
 
وقال بارو: "على لبنان مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المانحين الدوليين".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا للعربية: نتواصل مع أميركا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
03/11/2025 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء اليابان تقول إن ترامب جدّد التزامه بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
lebanon 24
03/11/2025 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
lebanon 24
03/11/2025 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: سياستنا بشأن كوريا الشمالية تهدف لنزع السلاح النووي
lebanon 24
03/11/2025 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

مؤتمر إعادة إعمار لبنان

جان نويل بارو

وزير الخارجية

مؤتمر إعادة

رئيس لبنان

حزب الله

لبنان وا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-11-03
14:11 | 2025-11-03
13:45 | 2025-11-03
13:16 | 2025-11-03
13:11 | 2025-11-03
12:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24