العماد هيكل يشارك في حوار المنامة 2025 ويبحث تعزيز التعاون الدولي للأمن والسلام

شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في حوار المنامة 2025 الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بالتعاون مع البحرينية، خلال الفترة من 31 تشرين الأول حتى 2 تشرين الثاني 2025، بمشاركة شخصيات رسمية من وزراء وقادة جيوش وأجهزة أمنية من مختلف دول العالم.ركز الحوار على استراتيجيات التعاون الدولي وتبني مقاربات شاملة للأمن والسلام، إلى جانب تعزيز الحوار والتخطيط الواقعي لمعالجة جذور الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.وعلى هامش الحوار، عقد العماد هيكل سلسلة لقاءات مع شخصيات دولية بارزة، منها الألماني يوهان فاديفول، ومساعد السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأميرال براد كوبر، ورئيس أركان الدفاع الفريق أول ريتشارد نايتون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون وشمال أفريقيا آن كلير لوجندر، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الماريشال الجوي المتقاعد سامي سامبسن.و تناولت اللقاءات سبل تعزيز قدرات الجيش في المرحلة الراهنة، تثبيت وقف الاعتداءات والخروقات من جانب العدو ، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.كما التقى العماد هيكل عدداً من كبار القادة العسكريين والعرب، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق خالد الشريعان، ورئيس اللجنة العسكرية في الناتو الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، إضافة إلى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، ومدير التحليل والدراسات في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي اللواء ستيفانو ديل كول، ومدير المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.تركزت هذه اللقاءات على بحث آليات التعاون بين الجيش اللبناني ونظيره في الدول المشاركة، ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.