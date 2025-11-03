Advertisement

لبنان

عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:55
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في قصر بعبدا، وفداً حكومياً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء إبراهيم علي إبراهيم الدبيبة، وعضوية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والسفير الليبي في سوريا والقائم بأعمال السفارة في لبنان وليد حسن محمد عمار، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين.
وخلال الاجتماع، نقل المستشار الدبيبة تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً رغبة الحكومة الليبية في إعادة تفعيل العلاقات السياسية والدبلوماسية والقضائية والاقتصادية مع لبنان، وفتح صفحة جديدة من التعاون لمعالجة الملفات العالقة.

وأشار الوزير اللافي إلى تسليم الوفد ملف التحقيق الكامل في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إلى القاضي اللبناني المختص، معبراً عن استعداد ليبيا للتعاون الكامل في هذا الشأن.

من جهته، شدد الرئيس عون على ضرورة إزالة العوائق القانونية والقضائية لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مرحباً بأي خطوات تسهم في التحقيقات الجارية في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وبعد اللقاء، أكد الوزير اللافي أن الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقضائية بين البلدين، موضحاً أن الوفد لمس تجاوباً جيداً من الجانب اللبناني، معرباً عن التفاؤل بفتح صفحة جديدة في التعاون، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارات الليبية والتبادل التجاري، إضافة إلى تعزيز التعاون القضائي.

كما استقبل الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات السياسية، مؤكداً دعم الرئيس عبد المسيح للتوجه الرئاسي نحو التفاوض وإنهاء حالة الحرب واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل ترابها، ووقوفه إلى جانب مواقف رئيس الجمهورية الوطنية.
