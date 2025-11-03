Advertisement

لبنان

قبيسي تفقد مكان الغارة في الدوير: لحماية المدنيين وصون السيادة

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:55
تفقد النائب هاني قبيسي، مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، موقع الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على مفرق الشرقية في بلدة الدوير، وأسفرت عن استشهاد شخص وإصابات في صفوف المواطنين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في مجمع تجاري.
ووصف قبيسي الهجوم بأنه "جريمة فعلية"، محملاً إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في الجنوب، ودعا الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جدي لحماية المدنيين وصون سيادة لبنان.

وأشار إلى أن الاستنكار وحده لا يكفي، مؤكداً ضرورة توحيد المواقف اللبنانية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، ومثمناً موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأسبوع الماضي ودعوته لترجمته إلى تحرك سياسي رسمي.
