قبيسي تفقد مكان الغارة في الدوير: لحماية المدنيين وصون السيادة

تفقد النائب هاني قبيسي، مدير مكتب ، موقع الغارة الجوية التي استهدفت سيارة على مفرق الشرقية في بلدة الدوير، وأسفرت عن استشهاد شخص وإصابات في صفوف المواطنين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في مجمع تجاري.ووصف قبيسي الهجوم بأنه "جريمة فعلية"، محملاً مسؤولية انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في الجنوب، ودعا والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جدي لحماية المدنيين وصون سيادة .وأشار إلى أن الاستنكار وحده لا يكفي، مؤكداً ضرورة توحيد المواقف لمواجهة العدوان ، ومثمناً موقف رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي ودعوته لترجمته إلى تحرك سياسي رسمي.