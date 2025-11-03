في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟

أوقفت دورية من في محلة الرحاب محيط أوتوستراد ، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولاراً.

كذلك، ضبطت الدورية بحوزة الموقوف مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف، خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة.

