في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
03-11-2025
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت دورية من
أمن الدولة
في محلة الرحاب محيط أوتوستراد
المطار
، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولاراً.
كذلك، ضبطت الدورية بحوزة الموقوف مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف، خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة.
وعلى الأثر، أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وسُلّم مع المضبوطات إلى
القضاء
المختصّ بناءً لإشارته.
