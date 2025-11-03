Advertisement

لبنان

في محيط أوتوستراد المطار.. من أوقفت "أمن الدولة"؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1437622-638977907827576696.jpg
Doc-P-1437622-638977907827576696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من أمن الدولة في محلة الرحاب محيط أوتوستراد المطار، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولاراً.
Advertisement
 
 
كذلك، ضبطت الدورية بحوزة الموقوف مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف، خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة.
 

وعلى الأثر، أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته.
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
lebanon 24
03/11/2025 22:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
lebanon 24
03/11/2025 22:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"إقبال" على "أمن الدولة"
lebanon 24
03/11/2025 22:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمن الدولة" شارك في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
lebanon 24
03/11/2025 22:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

المطار

القضاء

بيرة

دوري

أوتو

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-11-03
14:11 | 2025-11-03
13:45 | 2025-11-03
13:16 | 2025-11-03
13:11 | 2025-11-03
12:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24