أحدهما قيادي في "قوة الرضوان"... الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف عنصرين من حزب الله

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في في وقضى على المدعو محمد القيادي في قوة التابعة لحزب الله حيث دفع بمخططات عديدة ضد وواصل خلال الفترة الأخيرة محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله".





تابع: "كما هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة وقضى على عنصر آخر من والذي تم رصده وهو يهم بمحاولات جمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".





أضاف: "لقد شكلت أنشطة العنصرين خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".





ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".





#عاجل 🔸 خلال أقل من ساعة: جيش الدفاع قضى على عنصريْن ارهابييْن من حزب الله في جنوب



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو محمد علي حديد القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث دفع الإرهابي بمخططات إرهابية عديدة ضد…