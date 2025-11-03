Advertisement

لبنان

أحدهما قيادي في "قوة الرضوان"... الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف عنصرين من حزب الله

Lebanon 24
03-11-2025 | 12:04
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد علي حديد القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث دفع بمخططات عديدة ضد إسرائيل وواصل خلال الفترة الأخيرة محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله". 


تابع: "كما هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على عنصر آخر من حزب الله والذي تم رصده وهو  يهم بمحاولات جمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة". 


أضاف: "لقد شكلت أنشطة العنصرين خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 


ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 

