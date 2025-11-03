24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد: لبنان يواجه إحدى أكثر الأزمات تعقيداً في تاريخه الحديث
Lebanon 24
03-11-2025
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثّلت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في الاجتماعات التحضيرية التي تسبق الافتتاح الرسمي لقمة
الدوحة
للتنمية الاجتماعية، والتي تنعقد بمشاركة قادة دول ووزراء ومنظمات دولية وإقليمية، تمهيدًا لإطلاق أعمال القمة رسميًا غدًا في العاصمة
القطرية
.
Advertisement
وشاركت السيّد في الاجتماع الرفيع المستوى للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث ألقت كلمة باسم
لبنان
، أكدت فيها أن "مكافحة الفقر والجوع ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على أن السلام والاستقرار يشكلان شرطًا أساسيًا لأي تنمية مستدامة".
وأشارت إلى أنّ "لبنان يواجه إحدى أكثر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في تاريخه الحديث، إذ يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني، فيما يواجه العديد من الأسر انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزاعات المتكرّرة".
وأكدت أنّ "
الحكومة اللبنانية
أطلقت خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي شاملة تهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية وطني متكامل يضمن العدالة والاستدامة ويضع الإنسان في قلب السياسات العامة".
وعلى هامش القمة، عقدت السيّد سلسلة لقاءات ثنائية شملت، الرئيس التنفيذي لـصندوق قطر للتنمية (QFFD) السيد فهد السليطي، حيث جرى بحث سبل دعم تمكين الشباب اقتصاديًا عبر مؤسسات التمويل الصغير وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.
والتقت السيد أيضاً وزيرة التنمية الاجتماعية في قطر السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، حيث تمّ توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين لبنان وقطر في المجال الاجتماعي وتبادل الخبرات.
وتبلغت السيد من نظيرتها القطرية أنّ بلادها ستستضيف القمة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠٢٨، ودعت لبنان للمشاركة في التحضيرات وحضور القمة.
كذلك التقت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة آل ثاني، ، حيث تمّ التطرّق إلى أهمية دعم وتمكين الحرفيين والفنانين اللبنانيين وتعزيز دور الثقافة والإبداع كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام اليوم، أكدت السيّد أنّ "مشاركة لبنان في الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة تعكس التزامه الثابت بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة"، مشيرةً إلى أنّ "لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما يعيد الثقة بالدولة ويضع الإنسان في صميم أولوياتها".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. أخطر أزمة يواجهها لبنان في تاريخه الحديث
Lebanon 24
بالفيديو.. أخطر أزمة يواجهها لبنان في تاريخه الحديث
03/11/2025 22:10:53
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: نعمل على تطوير شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتكون أكثر شمولاً واستجابة
Lebanon 24
السيد: نعمل على تطوير شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتكون أكثر شمولاً واستجابة
03/11/2025 22:10:53
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: كان السيد نصر الله صمام أمان للمنطقة في مواجهة مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
Lebanon 24
الحوثي: كان السيد نصر الله صمام أمان للمنطقة في مواجهة مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
03/11/2025 22:10:53
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة الأولى من الفاتيكان: الكنيسة الأرمنية تركت بصمتها في تاريخ لبنان
Lebanon 24
السيدة الأولى من الفاتيكان: الكنيسة الأرمنية تركت بصمتها في تاريخ لبنان
03/11/2025 22:10:53
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
الحكومة اللبنانية
العماد جوزاف عون
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
القطرية
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيت الدين تستقبل 240 درّاجًا في احتفال وطني مهيب!
Lebanon 24
بيت الدين تستقبل 240 درّاجًا في احتفال وطني مهيب!
15:04 | 2025-11-03
03/11/2025 03:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
14:11 | 2025-11-03
03/11/2025 02:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"برّاك مستاء".. ما جديد معلومات "التفاوض"؟
Lebanon 24
"برّاك مستاء".. ما جديد معلومات "التفاوض"؟
13:45 | 2025-11-03
03/11/2025 01:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "الجمارك" تضبط كمية من "المعسل المهرب"
Lebanon 24
بالفيديو.. "الجمارك" تضبط كمية من "المعسل المهرب"
13:16 | 2025-11-03
03/11/2025 01:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد
Lebanon 24
ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد
12:38 | 2025-11-03
03/11/2025 12:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:04 | 2025-11-03
بيت الدين تستقبل 240 درّاجًا في احتفال وطني مهيب!
14:11 | 2025-11-03
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
13:45 | 2025-11-03
"برّاك مستاء".. ما جديد معلومات "التفاوض"؟
13:16 | 2025-11-03
بالفيديو.. "الجمارك" تضبط كمية من "المعسل المهرب"
12:38 | 2025-11-03
ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد
12:04 | 2025-11-03
أحدهما قيادي في "قوة الرضوان"... الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف عنصرين من حزب الله
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 22:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24