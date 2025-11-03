مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"

استقبل وزير الاعلام المحامي في مكتبه، المنتج الذي قال بعد اللقاء: "لقد زرت اليوم معالي وزير الاعلام لأطرح عليه مشروع انتاج مشترك بين شركة "الصباح" و"تلفزيون "، لافتا الى أنه "لمس لدى وزير الاعلام كل اهتمام بناء على حديث سابق مع الوزير الذي دعاه الى مناقشة هذا الأمر مع ادارة تلفزيون لبنان".

وبعد ذلك، استقبل رئيسة جمعية "تمنى" خضر والمديرة التنفيذية .





وعلى الأثر، صرحت فخر الدين: "تهدف الجمعية الى تحقيق احلام الاولاد المصابين بأمراض مزمنة وخصوصاً مرضى السرطان، وقد التقينا معالي ودعوناه الى رعاية وحضور إطلاق مبادرة بعنوان " Circle of hope" التي تنطلق في 20 تشرين الثاني الحالي، في Monty club بهدف توسيع دائرة المعارف والمحبين والاصدقاء لجمعية "تمنى".



