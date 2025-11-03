Advertisement

لبنان

مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
03-11-2025 | 14:11
استقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مكتبه، المنتج صادق الصباح الذي قال بعد اللقاء: "لقد زرت اليوم معالي وزير الاعلام لأطرح عليه مشروع انتاج مشترك بين شركة "الصباح" و"تلفزيون لبنان"، لافتا الى أنه "لمس لدى وزير الاعلام كل اهتمام بناء على حديث سابق مع الوزير الذي دعاه الى مناقشة هذا الأمر مع ادارة تلفزيون لبنان".
وبعد ذلك، استقبل مرقص رئيسة جمعية "تمنى" إيناس خضر فخر الدين والمديرة التنفيذية تانيا تابت.


وعلى الأثر، صرحت فخر الدين: "تهدف الجمعية الى تحقيق احلام الاولاد المصابين بأمراض مزمنة وخصوصاً مرضى السرطان، وقد التقينا معالي وزير الإعلام ودعوناه الى رعاية وحضور إطلاق مبادرة بعنوان " Circle of hope"  التي تنطلق في 20 تشرين الثاني الحالي، في Monty club  بهدف توسيع دائرة المعارف والمحبين والاصدقاء لجمعية "تمنى".

 
