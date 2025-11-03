25
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
03-11-2025
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الاعلام المحامي
بول مرقص
في مكتبه، المنتج
صادق الصباح
الذي قال بعد اللقاء: "لقد زرت اليوم معالي وزير الاعلام لأطرح عليه مشروع انتاج مشترك بين شركة "الصباح" و"تلفزيون
لبنان
"، لافتا الى أنه "لمس لدى وزير الاعلام كل اهتمام بناء على حديث سابق مع الوزير الذي دعاه الى مناقشة هذا الأمر مع ادارة تلفزيون لبنان".
Advertisement
وبعد ذلك، استقبل
مرقص
رئيسة جمعية "تمنى"
إيناس
خضر
فخر الدين
والمديرة التنفيذية
تانيا تابت
.
وعلى الأثر، صرحت فخر الدين: "تهدف الجمعية الى تحقيق احلام الاولاد المصابين بأمراض مزمنة وخصوصاً مرضى السرطان، وقد التقينا معالي
وزير الإعلام
ودعوناه الى رعاية وحضور إطلاق مبادرة بعنوان " Circle of hope" التي تنطلق في 20 تشرين الثاني الحالي، في Monty club بهدف توسيع دائرة المعارف والمحبين والاصدقاء لجمعية "تمنى".
مواضيع ذات صلة
مرقص يستقبل وفد "فرانس ميديا موند" ويعلن مبادرات جديدة مع إذاعة وتلفزيون لبنان
Lebanon 24
مرقص يستقبل وفد "فرانس ميديا موند" ويعلن مبادرات جديدة مع إذاعة وتلفزيون لبنان
04/11/2025 00:48:34
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يدفع بمشروع قانون لدعم تلفزيون لبنان ووسائل الإعلام الرسمية
Lebanon 24
مرقص يدفع بمشروع قانون لدعم تلفزيون لبنان ووسائل الإعلام الرسمية
04/11/2025 00:48:34
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عون اطلع من الخازن ومرقص على عمل وزارتهما
Lebanon 24
عون اطلع من الخازن ومرقص على عمل وزارتهما
04/11/2025 00:48:34
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بهبة تركية.. مرقص افتتح قاعات المونتاج وكافيتريا "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
بهبة تركية.. مرقص افتتح قاعات المونتاج وكافيتريا "تلفزيون لبنان"
04/11/2025 00:48:34
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام
صادق الصباح
تانيا تابت
فخر الدين
إيناس
تابت
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:59 | 2025-11-03
03/11/2025 04:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته
16:32 | 2025-11-03
03/11/2025 04:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
16:16 | 2025-11-03
03/11/2025 04:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
16:05 | 2025-11-03
03/11/2025 04:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-11-03
مقدمات النشرات المسائية
16:32 | 2025-11-03
في بلدة لبنانية... إشكال بين سوريين و هذه نتيجته
16:16 | 2025-11-03
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
16:15 | 2025-11-03
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:05 | 2025-11-03
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ؟
15:39 | 2025-11-03
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 00:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24