لبنان
بيت الدين تستقبل 240 درّاجًا في احتفال وطني مهيب!
Lebanon 24
03-11-2025
|
15:04
A-
A+
شهدت باحة قصر
بيت الدين
احتفالًا مميّزًا بمناسبة اختتام الموسم السياحي لعام 2025، حيث استقبل رئيس بلدية بيت الدين عبدو كرم 240 درّاجًا من فريق “متحدو درّاجي لبنان”، بمشاركة شخصيات ثقافية واجتماعية والفنان ميشال
أبو سليمان
.
افتُتح الحفل بكلمة ألقاها مسؤول العلاقات العامة في الفريق شربل حداد، الذي أكّد أنّ “لقاءنا في بيت الدين يجسّد
جمال لبنان
وتاريخه، ويعبّر عن وحدة الدراجين اللبنانيين تحت علم الوطن”، مشيرًا إلى أن الرياضة قادرة على مدّ جسور التواصل بين أبناء البلد رغم اختلافاتهم.
من جهته
، رحّب رئيس البلدية عبدو كرم بالوفد الزائر، مؤكدًا أن “بيت الدين كانت وستبقى بيت كل اللبنانيين”، مشيدًا برسالة الفريق التي تعكس روح الوحدة والأمل في وجه الصعوبات. وأشار إلى أن البلدية مستعدة دومًا لدعم النشاطات التي تعزز السياحة الداخلية وتنشر صورة إيجابية عن
لبنان
، مضيفًا أن الدراجين “زيّنوا طرقات البلدة برسالة سلام وحرية ووطنية”.
بدوره، عبّر
رئيس الفريق
فادي
سيف الدين
ونائبه جاك الحلو عن امتنانهم للاستقبال، مؤكدين أن هذا اللقاء في بيت الدين هو “تجديد للعهد بأن يبقى فريق متحدو درّاجي لبنان
رسول
سلام وعيش مشترك”.
أما الفنان ميشال أبو سليمان فأضفى لمسة من الفرح والمزاح بقوله: “كنت درّاجًا سابقًا، لكني توقفت لما صرت أب”، قبل أن يوجّه تحية للفريق والبلدية، مشددًا على أن “لبنان بحاجة إلى وحدتكم وتنوّعكم الجميل”.
واختُتم الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع شهادات التقدير، في أجواء جمعت بين الفرح والانتماء والوطنية، مجسّدةً شعار الفريق: “متحدون من أجل لبنان واحد”
