لبنان

الأسواق القديمة بلا سيارات نهاية كل أسبوع.. مبادرة فريدة من بلدية لبنانية

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 14:32
في كل منطقة وقضاء لبناني، تتميز الأسواق بطابعها الخاص، فبعضها شعبي يعكس حياة الناس اليومية بينما يحمل البعض الآخر لمسة تراثية أصيلة تروي حكاية المكان وتاريخه.
ومع بداية عطلة نهاية الأسبوع، خصوصًا يومي السبت والأحد، تتدفق الحشود إلى هذه الأسواق بحثًا عن تجربة تسوق ممتعة أو جولة ترفيهية وسط الأجواء الصاخبة للمنتجات والمنتزهات الصغيرة.
غير أن الفوضى الناتجة عن حركة السيارات والدراجات النارية داخل الأسواق تحوّل هذه الزيارة أحيانًا إلى تجربة مزعجة، حيث يتدافع البعض ويقع آخرون بينما تضيق الممرات بشكل كبير والدراجات النارية تمر وسط الحشود دون أي رقابة، مسببة الإرباك والخطر للمشاة وأحيانًا تهدد سلامة الأطفال وكبار السن.

وفي خطوة مبتكرة وفريدة من نوعها، أعلنت بلدية جونية عن إغلاق الأسواق أمام السيارات والدراجات النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصبح أسواق جونية القديمة مخصصة بالكامل للمشاة.

 ووفق القرار، ستغلق الأسواق أمام المركبات كل يوم جمعة من الساعة السابعة مساءً حتى الرابعة فجراً، وكل يوم سبت من الساعة السابعة مساءً حتى يوم الإثنين عند الرابعة فجراً، ما يتيح للزوار فرصة التجوّل بحرية واستكشاف الأسواق القديمة في أجواء أكثر أمانًا وراحة.

وما إن أعلن عن هذه المبادرة حتى انقسمت الآراء بين مرحب بها ومعارض لها، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية توفر بيئة آمنة للعائلات والمشاة للتنزه والتسوق دون خوف من الحوادث أو الإزعاج، وتساهم في تنظيم الحركة داخل الأسواق وتعزز الطابع التراثي للمكان، كما تشجع الأنشطة الثقافية والفنية في مساحة خالية من المركبات.

 بينما يرى آخرون أن الإغلاق قد يؤثر على أصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يعتمدون على المرور السريع عبر الأسواق وقد يؤدي إلى ازدحام في الطرق المحيطة، كما يشعر بعض التجار بأن حركة الزبائن قد تتأثر لأن الوصول المباشر بالسيارة يصبح محدودًا.

يُعدّ هذا الإجراء خطوة مميزة في ظل الأسواق اللبنانية التي غالبًا ما تبقى مفتوحة أمام المركبات طوال الوقت، ما يفقدها حيويتها للمشاة ويقلّل من متعة التجوّل فيها. 

كما يضع هذا الاجراء بلدية جونية في موقع رائد من خلال سعيها لإعادة إحياء روح الأسواق القديمة كمساحة عامة مخصصة للناس بدلًا من السيارات، ما يمنح الزائرين فرصة حقيقية للاستمتاع بالتراث المحلي والأجواء الحية بعيدًا عن صخب المرور وفوضى المركبات. فهل ستتخذ بلديات أخرى خطوات مماثلة؟
المصدر: "رصد" لبنان 24
"خاص لبنان24"

