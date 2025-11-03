25
لبنان
عن لبنان.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيليّ?
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-11-2025
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنّ "
إسرائيل
وحزب الله أقرب إلى الحرب، وذلك مع تأخر عملية نزع سلاح الحزب في
لبنان
".
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقولُ إن "الطرفين، أي
حزب الله
وإسرائيل، يُدركان حالياً قواعد اللعبة، إلا أن هذه القواعد تزداد خطورة يوماً بعد يوم"، وأضاف: "بعد شهرين من قرار
الحكومة اللبنانية
نزع سلاح حزب الله ، يبدو أن الخطة لا تسير كما هو مقرر".
ويقول التقرير إن "جيروزاليم بوست " نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر استخباراتية غربية قولها إنَّ "حزب الله يُعيد بناء نفسه بسرعة"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك مُحاولات متقطعة من قبل
الجيش اللبناني
لمُواجهة التننظيم والتحرُّك ضد مخزوناته من الأسلحة، لكن وتيرة هذه المحاولات وُصفت بأنها بطيئة للغاية".
وتابع: "يُشارك الإسرائيليون ونظراؤهم الأميركيون هذا الانطباع، إذ يشعرون أنه حتى لو كانت الحكومة في
بيروت
لديها نوايا حسنة، فإن شيئاً لا يحدث على الأرض، فحزب الله يتمكن من تهريب الصواريخ إلى الخارج، وتجنيد المقاتلين، وإعادة بناء القواعد".
التقرير يشيرُ إلى أنَّ إسرائيل قرّرت، في الوقت الحالي على الأقل، رفع وتيرة التصعيد تدريجياً، وأضاف: "من الواضح أنه إذا أقدم حزب الله على أي عمل ضد إسرائيل، فإن إسرائيل لديها خطة عملياتية لرد واسع النطاق. ومع ذلك، وحتى تلك اللحظة، لا ترغب إسرائيل في المُبالغة بردّ فعلها وتعريض أصولها للخطر، وهي مواقعها الأمامية الخمسة وحرية عملها، والمخاطرة بفقدانهما".
في المقابل، يقول مركز "صوفان" الأميركي للدراسات إنَّ "
القادة
الإسرائيليين عازمون على منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه وتسليحه"، وأضاف: "يبدو أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى لفت انتباه القادة اللبنانيين إلى أنَّ إسرائيل قادرة على إثارة الذغر والقلق في لبنان إذا تراجعت بيروت عن تعهدها بنزع ترسانة حزب الله".
وتابع: "كذلك، تُصر إسرائيل، بدعم من
واشنطن
، على أن ينزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله ليس فقط في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بل في كل أنحاء الأراضي
اللبنانية
. وتجادل
الولايات المتحدة
وإسرائيل بأن القيام بذلك سيُمكّن بيروت من ممارسة نفوذها على الصعيد الوطني، ويمنع حزب الله من توريط الشعب اللبناني في حرب مع إسرائيل لم تُأذن بها الحكومة".
مع ذلك، يقول التقرير إن "الحكومة اللبنانية تُحاول إدارة التوازن السياسي الهش الذي يهدده استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله وضغوط واشنطن على بيروت لنزع سلاح الجماعة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الحكومة اللبنانية
الولايات المتحدة
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تابع
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
