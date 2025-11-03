بري يطلق اليوم مشروع اعمار الجنوب...لا تراجع عن تحقيق ملف الإعمار

Advertisement

يعقد اللقاء التنسيقي الأول «نحو إعادة الإعمار» في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في «مجمّع بري» في المصيلح.ومن المتوقع أن يشارك فيه وزراء المال، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، الصحة، والبيئة، نواب ممثلون عن كتلتي التنمية والتحرير النيابية وكتلة الوفاء للمقاومة، ممثلون عن بعثة البنك الدولي في ، منسقية الامم المتحدة في لبنان، قيادة قوات اليونيفل، ممثل عن قيادة الجيش، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، ممثلون عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، محافظا الجنوب والنبطية، ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.وكتب رضوان عقيل في" النهار": يطلق الرئيس مشروع وضع اللبنات الأولى لإعمار الجنوب من المصيلح اليوم، يحتل ملف إعمار الجنوب والأماكن المتضررة في والضاحية الجنوبية اهتمامًا كبيرًا في أجندته، ولو أن الطابع الأمني يغلب على أولوياته في اتصالاته بالأميركيين والمصريين وغيرهم لكبح آلة الحرب وعدم تكرارها عدوانًا كبيرًا. وأراد لهذا المؤتمر فتح أفق مسار إعمار الجنوب وضخ مشاريع إنمائية ولو بالتدرج، ليخاطب أهله أولًا بأن هذا الموضوع لن يدخل أدراج النسيان.وإذا كان أهل البيئة الحاضنة للثنائي لا يخرجون عن المظلة السياسية لحركة "أمل" و" "، فلا يمكن إخفاء الهواجس التي تسيطر عليهم في ظل الضريبة التي يدفعونها يوميًا، وخصوصًا في البلدات الحدودية شبه المشلولة.ويهدف الحشد السياسي والحكومي إلى التأكيد أن ثمة إرادة لبنانية لن تتراجع عن تحقيق ملف الإعمار، رغم كل التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.كيف ولدت الفكرة؟ قبل أسابيع، استقبل بري نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، وعرضا مشاريع يمكن إطلاقها، فطرح رئيس المجلس نواة فكرته أولًا على رئيس الحكومة نواف سلام رغبةً بعدم تجاوز صلاحياته، فرحب بالطرح ولو من دون مشاركته، لأنه لا يملك ما يقدمه للجنوب حتى الآن. ولم يمانع حضور إدارات أخرى في الدولة. وجرى اطلاع الرئيس جوزاف عون على تفاصيل هذا المؤتمر أيضًا. انطلاقًا من هنا، ستمثل الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب، إلى مندوبين للأمم المتحدة والبنك الدولي و"اليونيفيل" ورؤساء اتحادات البلديات في الجنوب والنبطية، ونوّاب من "أمل" و"حزب الله".ولن تكون رسالة مؤتمر المصيلح اليوم محصورة في شق الإعمار والاستعداد لبناء البلدات المدمرة، حيث تمنع بناء أي البيوت الجاهزة، وخصوصًا في المنطقة الحدودية. فالمعنيون يقولون لكل الموفدين ولا سيما للأميركيين إن لبنان لن يتفرج على تدمير الجنوب وعدم البدء بورشة إعماره، وثمة معركة استراتيجية تخاض على أرضه عنوانها الدولة.