لبنان

في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي فجرًا

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:25
أقدم جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على تفجير منزل في منطقة كروم المراح، الواقعة شرق بلدة ميس الجبل الحدودية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
الإسرائيلي

إسرائيل

